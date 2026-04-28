ULTIMA ORĂ Doi ofițeri SIS, aflați în captivitate în Rusia, revin acasă. În schimb, Alexandru Bălan a fost grațiat

Doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), cetățeni ai R. Moldova aflați în captivitate în Federația Rusă, au fost eliberați în cadrul unui schimb realizat cu sprijinul SUA, Poloniei și României. Informațiile au fost confirmate de Maia Sandu marți, 28 aprilie. În schimb, Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului SIS, acuzat de trădare de patrie în interesul Belarusului, a fost grațiat pentru a putea părăsi țara.

Potrivit președintei Maia Sandu, cei doi ofițeri SIS au fost eliberați și sunt „în drum spre casă”, după schimb internațional de persoane. „Este important ca ofițerii să treacă toate testele medicale – prioritatea noastră este să ne asigurăm că sunt sănătoși și primesc, în caz de necesitate, tratamentele de care au nevoie”, a adăugat Maia Sandu.

„Pentru a-i putea readuce acasă, în urma unei operațiuni complexe, cei 2 ofițeri au fost schimbați, după cum s-a solicitat de cealaltă parte, cu alte două persoane: un cetățean al Federației Rusiei, Popova Nina, care acționa împotriva statului Republica Moldova, și Alexandru Bălan, cetățean al Republicii Moldova, acuzat de trădare de țară în interesul KGB-ului din Belarus, care a fost grațiat pentru a putea pleca în Belarus”, se arată în mesajul șefei statului.

Aceasta a adăugat că pentru țara noastră „este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică – noi am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru Republica Moldova renunțând, în schimb, la 2 deținuți care au lucrat împotriva Republicii Moldova”.

Operațiunea ar fi în desfășurare „de mai multe luni”, fiind sub coordonarea SIS.

Totodată, Maia Sandu a mulțumit președintelui SUA Donald Trump „pentru implicarea sa și a administrației SUA în succesul acestei acțiuni”. „Le mulțumesc tuturor partenerilor – din SUA, Polonia și România, pentru implicare la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților noastre. Le sunt recunoscătoare tuturor instituțiilor noastre pentru profesionalism și cooperarea internațională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofițerilor noștri”, a punctat Sandu.

Alexandru Balan, fostul director adjunct al SIS din Republica Moldova, a fost predat, pe 24 aprilie, autorităților moldovene și urma să execute o condamnare de 1 an și 6 luni închisoare, după ce Curtea de Apel București a decis extrădarea sa, deși este judecat în România într-un dosar de trădare pentru care risca peste 20 de ani de închisoare.