Poliția reacționează la acuzațiile împotriva șefului INI, lansate de consilierul Ion Onța, cercetat penal după ce ar fi înșelat doi investitori

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a publicat un mesaj pe 1 august, prin care „condamnă încercările unor persoane cu statut procesual de învinuit, precum și ale unor actori politici, de a deturna atenția opiniei publice de la faptele investigate ce vizează escrocheria în proporții deosebit de mari”.

Poliția face referire la declarațiile consilierului municipal din partea fracțiunii MAN, Ion Onța, cercetat penal după ce ar fi înșelat doi investitori cu peste 155 de mii de euro. Pe 29 iulie, acesta a declarat că „este un dosar fabricat la comandă, direct de către șeful Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Catlabuga”.

Anterior, șeful INI a infirmat public existența oricărei legături cu consilierul municipal Ion Onța, scrie IGP.

„Considerăm că învinuitul lansează atacuri la persoană și face acuzații neprobate în timp ce este investigat, cu scopul de a face presiuni asupra anchetei ce îl vizează. Precizăm că, potrivit Codului de procedură penală, activitatea ofițerilor de urmărire penală, a ofițerilor de investigație și a procurorilor se desfășoară în mod independent, iar deciziile procesuale sunt adoptate exclusiv în baza probelor și a legi”, a scris IGP.

În acest context, IGP a precizat că eventualele nemulțumiri privind acțiunile procesuale urmează să fie adresate exclusiv pe căile prevăzute de lege.

„Inspectoratul General al Poliției își exprimă sprijinul deplin pentru angajații săi și va utiliza toate căile legale pentru apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale a acestora. În situația în care afirmațiile defăimătoare nu vor fi dezmințite, șeful Inspectoratului Național de Investigații își rezervă dreptul de a solicita apărarea drepturilor sale în instanța de judecată.



Totodată, în contextul sesizării depuse de șeful INI la Procuratură privind acuzațiile formulate în adresa sa, avem încredere că toate circumstanțele vor fi examinate în mod obiectiv și imparțial, în conformitate cu prevederile legale”, se arată în comunicatul IGP.

Pe 29 iulie, la Curtea de Apel Centru, Ion Onța a declarat că „este un dosar fabricat la comandă, direct de către șeful Inspectoratului Național de Investigații (INI), Arcadie Catlabuga, și cu finul lui de cununie, Sergiu Rău”.

De cealaltă parte, șeful INI a afirmat că „respinge ferm orice afirmație privind presupuse acțiuni de intimidare sau condiționare a participanților la proces din partea angajaților Inspectoratului național de investigații”.

Ion Onța a fost reținut pentru 72 de ore pe 14 iulie, fiind suspectat că ar fi înșelat două persoane printr-o schemă de investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău.

„Potrivit anchetei, suspectul le-ar fi promis victimelor un randament anual de 20% pentru investiții în proiecte imobiliare, convingând doi bărbați, de 34 și 40 de ani, să-i transfere, în mai multe tranșe, suma totală de 155 de mii de euro. Pentru a crea impresia unei investiții reale și profitabile, acesta le restituia imediat câte 10% din sumele primite, prezentând în mod fraudulos aceste plăți drept profitul generat de investiție. În realitate, banii proveneau chiar din sumele remise de victime”, se arăta într-un comunicat de presă emis de IGP.

Celor două persoane le-ar fi fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 3 077 600 de lei.

În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliul și în automobilul lui Onța, oamenii legii au ridicat „mai multe mijloace de probă care urmează să fie examinate în cadrul cauzei penale”. Oamenii legii spuneau că dacă va fi găsit vinovat, consilierul municipal riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.

Ion Onța nu recunoaște acuzațiile formulate împotriva sa. Avocata lui Onța, Vera Ursu, a subliniat anterior pentru Ziarul de Gardă că între clientul său și persoanele care au depus plângerile „au existat raporturi contractuale și investiții efectiv realizate, în conformitate cu înțelegerile dintre părți”.