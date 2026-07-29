Consilierul municipal anchetat pentru că ar fi înșelat doi investitori cu 155 de mii de euro, cu acuzații față de șeful INI: „Finul lui m-a amenințat cu moartea”. Arcadie Catlabuga: „Resping categoric toate acuzațiile”

Consilierul municipal din partea fracțiunii Mișcarea Alternativă Națională (MAN) în Consiliul municipal Chișinău, Ion Onța, cercetat penal după ce ar fi înșelat doi investitori cu peste 155 de mii de euro, a declarat că „este un dosar fabricat la comandă, direct de către șeful Inspectoratului Național de Investigații (INI), Arcadie Catlabuga, și cu finul lui de cununie, Sergiu Rău”. Declarațiile au fost făcute de acesta miercuri, 29 iulie, la Curtea de Apel Centru, unde a fost respins demersul avocatei împotriva măsurii preventive de arest la domiciliu, care i-a fost aplicată de judecătorul de instrucție.

De cealaltă parte, șeful INI a afirmat că „respinge ferm orice afirmație privind presupuse acțiuni de intimidare sau condiționare a participanților la proces din partea angajaților Inspectoratului național de investigații”.

Ion Onța a afirmat că „aceste pretinse victime sunt foștii săi colegi, care au fost intimidați și condiționați să scrie plângerile acestea și să treacă abuziv dintr-un dosar civil în unul penal”,

„Ba mai mult, sunt probe, transferuri oficiale bancare și contracte de vânzare-cumpărare. Avem o relație de colaborare de mai mult de cinci ani cu aceste persoane, în care se arată clar circuitul de bani și ce a fost achiziționat din acești bani. Cu două săptămâni înainte de reținere, finul lui Arcadie Catlabuga m-a amenințat cu moartea și mi-a propus ca să soluționeze întrebarea pretinsă tot de ei, sub pretextul să vând un bun imobil de la Colonița cu o reducere de 40 de mii de euro.

„Sunt dovezi. Este înregistrată o plângere la Procuratura Generală și tare sper că organele competente își vor face treaba (…). El a uitat șase ani în urmă, și de câți ani colaborează cu mine, prin intermediul finului său, și câte imobile a achiziționat și cine era managerul lor de vânzări. Această persoană care este șomeră – finul domnului șef de la INI, are proprietăți de peste un milion de euro și două camioane în America, scrise pe el sau pe sora lui (…). În urma refuzului de acum două săptămâni de a mai colabora cu ei, am fost prejudiciat, că aveam un imobil și două mașini scrise pe finul său… m-a prejudiciat cu 40 de mii de euro și a vândut acestea fără a ca să îmi văd banii mei. Ulterior mi-a propus să le vând un bun imobil la Colonița cu o marjă de reducere de 40 de mii de euro, să fie pretinsă ca soluționarea problemei pe care tot ei au creat-o. Ba mai mult, în loc să se ocupe de droguri, call-centre, huliganisme și altele, Arcadie Catlabuga intimidează partenerii mei de afaceri, colegi, prieteni, pentru a pune presiune să mai vină cineva ca să poată să îngreleze situația (…). Toate bunurile lui Arcadie Catlabuga sunt scrise pe Sergiu Rău, puteți să verificați aceasta cu un control indirect de la Fisc”, a declarat Onța jurnaliștilor.

Într-un mesaj pe rețelele de socializare, șeful INI a afirmat că nu îl cunoaște pe Onța și că „nici el și nici membrii familiei sale nu au avut vreodată relații sau tangențe cu acesta”.

„Resping categoric toate acuzațiile formulate de domnul Ion Onța atât la adresa mea, cât și a Inspectoratului național de investigații. Declar că nu-l cunosc personal pe domnul Ion Onța. Nici eu și nici membrii familiei mele nu am avut vreodată relații sau tangențe cu acesta. Cauza penală în care este vizat a fost pornită în baza plângerilor depuse de două persoane, cu respectarea strictă a prevederilor legislației în vigoare. Nu cunosc personal persoanele care au depus plângerile și resping ferm orice afirmație privind presupuse acțiuni de intimidare sau condiționare a participanților la proces din partea angajaților Inspectoratului național de investigații. În ceea ce privește materialele cauzei penale, nu am acces la acestea și, în consecință, nu sunt în drept să mă expun asupra conținutului lor. Totodată, subliniez că familia mea nu deține în proprietate sau folosință alte bunuri decât cele declarate în declarația de avere și interese personale și nu deține bunuri înregistrate pe numele unor terțe persoane”, a transmis soțul fostei ministre a Agriculturii, Ludmila Catlabuga.

Oamenii legii au anunțat pe 14 iulie că un bărbat de 32 de ani este cercetat penal după ce ar fi înșelat doi investitori cu peste 155.000 de euro, promițându-le câștiguri anuale de 20% din investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, suspectul le-ar fi restituit inițial câte 10% din sumele primite, prezentând aceste plăți drept profit, deși banii proveneau chiar din fondurile transferate de victime.

ZdG a analizat declarația de avere și interese personale, depusă de Onța la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru anul 2025. Consilierul municipal a declarat venituri de milioane de lei, precum și un portofoliu extins de terenuri, apartamente, mașini și alte bunuri de lux, printre care un ceas de 50 de mii de euro și un telefon de 20 de mii de euro.

Conform unui comunicat de presă emis de IGP pe 14 iulie, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat „activitatea ilegală a unui bărbat de 32 de ani, suspectat că ar fi înșelat două persoane printr-o schemă de investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău”.

„Potrivit anchetei, suspectul le-ar fi promis victimelor un randament anual de 20% pentru investiții în proiecte imobiliare, convingând doi bărbați, de 34 și 40 de ani, să-i transfere, în mai multe tranșe, suma totală de 155 de mii de euro. Pentru a crea impresia unei investiții reale și profitabile, acesta le restituia imediat câte 10% din sumele primite, prezentând în mod fraudulos aceste plăți drept profitul generat de investiție. În realitate, banii proveneau chiar din sumele remise de victime”, spun oamenii legii.

Celor două persoane le-ar fi fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 3 077 600 de lei.

În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliul și în automobilul lui Onța, oamenii legii au ridicat „mai multe mijloace de probă care urmează să fie examinate în cadrul cauzei penale”.