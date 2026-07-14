„Ion Onța nu recunoaște acuzațiile formulate împotriva sa”: declarațiile avocatei consilierului reținut și poziția MAN

Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) a anunțat că „nu va lua o decizie” cu privire la Ion Onța, consilierul municipal din partea fracțiunii reținut după ce ar fi înșelat doi investitori, „până când situația nu se va clarifica”. Avocata lui Onța, Vera Ursu, a subliniat pentru Ziarul de Gardă că clientul său „nu recunoaște acuzațiile formulate împotriva sa”.

Pentru ZdG, apărătoarea a declarat că informațiile potrivit cărora Ion Onța ar fi înșelat doi investitori, promițându-le câștiguri anuale din „investiții fictive”, nu corespund realității.

„Între dl. Ion Onța și persoanele care au depus plângerile au existat raporturi contractuale și investiții efectiv realizate, în conformitate cu înțelegerile dintre părți. Neînțelegerile apărute ulterior vizează exclusiv executarea obligațiilor asumate și plata profitului preconizat, reprezentând, prin natura lor, un litigiu de drept civil, susceptibil de a fi soluționat de instanța de judecată competentă, în lipsa unei soluționări amiabile. Din perspectiva apărării, circumstanțele cauzei nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii imputate, ci sunt specifice unui raport juridic de natură civilă. Totodată, dl. Ion Onța nu recunoaște acuzațiile formulate împotriva sa, a oferit declarații în cadrul procedurii, a prezentat toate înscrisurile relevante și își exprimă întreaga disponibilitate de a coopera cu organele de drept în vederea stabilirii adevărului”, a punctat avocata lui Onța, Vera Ursu.

În același timp, MAN a venit cu o declarație în care a menționat că partidul „nu se pronunță și nu va lua o decizie până când situația nu se va clarifica”. „Sperăm că nu este doar o metodă de acoperire mediatică pe fundalul ultimelor informații care continuă să apară despre funcții, salarii și presupuse delapidări din bugetul de stat de către reprezentanți ai PAS”, se mai arată în declarație.

Un bărbat de 32 de ani este cercetat penal după ce ar fi înșelat doi investitori cu peste 155.000 de euro, promițându-le câștiguri anuale de 20% din investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, suspectul le-ar fi restituit inițial câte 10% din sumele primite, prezentând aceste plăți drept profit, deși banii proveneau chiar din fondurile transferate de victime.

Potrivit informațiilor consultate de ZdG, cel vizat este Ion Onța, consilier municipal din partea fracțiunii Mișcarea Alternativă Națională (MAN).

ZdG a analizat declarația de avere și interese personale, depusă de Onța la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru anul 2025. Consilierul municipal a declarat venituri de milioane de lei, precum și un portofoliu extins de terenuri, apartamente, mașini și alte bunuri de lux, printre care un ceas de 50 de mii de euro și un telefon de 20 de mii de euro.