ULTIMA ORĂ Un consilier municipal a fost reținut după ce ar fi înșelat doi investitori cu 155 de mii de euro. Acesta declară venituri de milioane și bunuri de lux, printre care un ceas de 50 de mii de euro și telefon de 20 de mii de euro

UPDATE 20:09 „Ion Onța nu recunoaște acuzațiile formulate împotriva sa”: declarațiile avocatei consilierului reținut și poziția MAN pot fi citite aici.

Un bărbat de 32 de ani este cercetat penal după ce ar fi înșelat doi investitori cu peste 155.000 de euro, promițându-le câștiguri anuale de 20% din investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău. Potrivit oamenilor legii, suspectul le-ar fi restituit inițial câte 10% din sumele primite, prezentând aceste plăți drept profit, deși banii proveneau chiar din fondurile transferate de victime.

Potrivit informațiilor consultate de ZdG, cel vizat este Ion Onța, consilier municipal din partea fracțiunii Mișcarea Alternativă Națională (MAN).

Reporterii ZdG l-au contactat de mai multe ori pe consilierul MAN pentru o reacție, însă acesta nu a răspuns la telefon.

ZdG a analizat declarația de avere și interese personale, depusă de Onța la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru anul 2025. Consilierul municipal a declarat venituri de milioane de lei, precum și un portofoliu extins de terenuri, apartamente, mașini și alte bunuri de lux, printre care un ceas de 50 de mii de euro și un telefon de 20 de mii de euro.

Conform unui comunicat de presă emis de IGP pe 14 iulie, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat „activitatea ilegală a unui bărbat de 32 de ani, suspectat că ar fi înșelat două persoane printr-o schemă de investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău”.

„Potrivit anchetei, suspectul le-ar fi promis victimelor un randament anual de 20% pentru investiții în proiecte imobiliare, convingând doi bărbați, de 34 și 40 de ani, să-i transfere, în mai multe tranșe, suma totală de 155 de mii de euro. Pentru a crea impresia unei investiții reale și profitabile, acesta le restituia imediat câte 10% din sumele primite, prezentând în mod fraudulos aceste plăți drept profitul generat de investiție. În realitate, banii proveneau chiar din sumele remise de victime”, spun oamenii legii.

Celor două persoane le-ar fi fost cauzat un prejudiciu material în valoare totală de 3 077 600 de lei.

În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliul și în automobilul lui Onța, oamenii legii au ridicat „mai multe mijloace de probă care urmează să fie examinate în cadrul cauzei penale”.

Ion Onța a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.

Averea lui Onța

În 2025, Onța a declarat venituri salariale și indemnizații în sumă de peste 700 de mii de lei. Acesta a încasat 128 de mii de lei ca indemnizație de consilier municipal 65 de mii de lei de la SA „Apă-Canal Chișinău”, 3 500 de lei în calitate de consilier local la Stăuceni, dar și venituri din funcția de „director comercial” la mai multe întreprinderi – peste 148 de mii de lei de la SRL ONX Design, 120 de mii de lei de la SRL ONX Concept, 108 mii de lei de la IANTAL CONS SRL, 90 de mii de lei de la SRL ONTOP RENT și 37 de mii de lei de la SRL ONTOP APARTAMENTS.

Totodată, consilierul declară venituri totale de 8,18 milioane de lei din înstrăinarea a șase mașini și două imobile. Printre acestea se numără vânzarea unui automobil Skoda Kodiaq pentru 550 de mii de lei, a două bunuri imobile pentru câte 700 de mii de lei fiecare, două BMW-uri vândute cu câte 790 de mii de lei, un BMW pentru 2,8 milioane de lei și un Audi SQ pentru 1,6 milioane de lei.

Din darea în locațiune a bunurilor imobile, Ion Onța declară venituri de aproximativ 1,14 milioane de lei, cele mai mari sume provenind de la SRL Flat Keepers (502 mii lei), SRL ONTOP RENT (450 mii de lei) și SRL ONTOP APARTAMENTS (150 mii de lei).

La capitolul bunuri imobile, Onța declară mai multe terenuri, inclusiv două extravilane cumpărate cu câte 10 mii de euro, un teren intravilan procurat în 2021 pentru 70 de mii de euro, dar evaluat în prezent la 120 de mii de euro, precum și terenuri agricole dobândite în 2025, inclusiv unul de 43,12 hectare, evaluat la 2,34 milioane de lei, și altul de 5 hectare, cu aceeași valoare declarată.

Onța declară un apartament de 61,9 m², cumpărat cu peste 504 mii de lei și evaluat acum la 990 de mii de lei, precum și cinci apartamente procurate în 2025, cu suprafețe cuprinse între 40 și 127 m², pentru sume cuprinse între 70 de mii și 256 de mii de euro.

În declarația de avere sunt incluse și patru automobile: un Mercedes S350D (2017), aflat în leasing, evaluat la 85 de mii de euro, un BMW X3 cumpărat în 2025 cu 250 de mii de lei, un Mercedes GLS Maybach (2023), evaluat la 4 milioane de lei, și un Bentley Flying Spur Mulliner (2024), evaluat la 5 milioane de lei.

Onța declară un ceas „Cronoswiss” în valoare de 50 de mii de euro, un telefon „Vertu” de 20 de mii de euro, o statuie handmade „Zeița Anput” de 5 mii de euro, un copac Bonsai de 10 mii de euro, o poșetă „Dolce & Gabbana” de 7 mii de euro și un inel „Boucheron” evaluat la 12 mii de euro.

ion onța CMC by Ziarul de Gardă