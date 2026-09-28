„Ordinul Onoarei”, conferit lui Tomasz Kobzdej, Ambasadorul Republicii Polone în R. Moldova

Președinta Maia Sandu i-a conferit luni, 28 septembrie, lui Tomasz Kobzdej, Ambasadorul Republicii Polone în R. Moldova, „Ordinul Onoarei”, la încheierea misiunii sale diplomatice în țara noastră, comunică Președinția.

„Distincția a fost acordată în semn de înaltă apreciere a contribuției la consolidarea relațiilor politice și economice bilaterale, pentru sprijinul acordat R. Moldova în promovarea reformelor democratice, precum și pentru susținerea parcursului european”, se arată în comunicat.

Pe durata mandatului, început în aprilie 2022, legăturile dintre cele două state s-au aprofundat pe toate dimensiunile: dialog politic la cel mai înalt nivel, securitate și apărare, energie, integrare europeană, asistență pentru dezvoltare și cultura memoriei istorice, declară Președinția.

„Cooperarea economică a căpătat un nou impuls: comisia interguvernamentală a fost relansată după o pauză de 17 ani, iar colaborarea dintre companiile din cele două țări s-a intensificat”, potrivit Președinției.

Șefa statului i-a mulțumit Ambasadorului pentru implicare și pentru susținerea constantă a Poloniei, inclusiv în timpul Președinției poloneze a Consiliului UE în prima jumătate a anului trecut. Discuția a vizat și următoarele etape ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, în care R. Moldova contează în continuare pe sprijinul Varșoviei.