Criza hidrologică afectează Prutul: nivelul apei din lacul Costești–Stânca a scăzut cu 1,28 metri într-o lună

Situația hidrologică severă afectează și râul Prut, a anunțat luni, 28 septembrie, Ministerul Mediului. Debitul de apă evacuat din lacul de acumulare Costești-Stânca a fost redus la 14 m³/s, în contextul scăderii nivelului apei din lac și al debitelor reduse de intrare.

De la începutul lunii septembrie, în lac au intrat, în medie, 14 m³/s de apă, în timp ce debitul mediu evacuat a fost de aproximativ 26 m³/s. În această perioadă, în lac au intrat circa 32,23 milioane de metri cubi de apă, iar volumul evacuat a fost de 58,83 milioane de metri cubi.

Decizia de reducere a debitului evacuat la 14 m³/s a fost luată pentru a păstra rezerva de apă din lac. Potrivit informațiilor prezentate, până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată prin sistemul hidrotehnic au rămas doar 72 de centimetri.

La 1 septembrie 2026, nivelul apei în lacul Costești–Stânca era de 83,5 metri. Astăzi, acesta a ajuns la 82,22 metri, ceea ce înseamnă o scădere de 1,28 metri în aproximativ o lună.

Prutul reprezintă principala sursă de apă pentru unele localități din raioanele Glodeni, Fălești, Leova, Ungheni, Cahul și Cantemir.

„Această măsură este necesară pentru a păstra rezerva de apă în lac. Prioritatea noastră este să asigurăm alimentarea cu apă a cetățenilor”, a scris Ministerul

Situația hidrologică va fi monitorizată, iar regimul de exploatare a lacului va fi ajustat în funcție de evoluția nivelului apei și a debitelor.

Pe 22 septembrie, a fost declarată stare de urgență în domeniul hidrologic, pe fondul riscurilor privind aprovizionarea cu apă, la nivel național, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Astfel, Ministerul Mediului va coordona răspunsul la criza hidrologică, iar situația cantitativă și calitatea apei din cele două bazine vor fi monitorizate zilnic.

„În caz de agravare a situației, apa disponibilă va fi folosită cu prioritate pentru alimentarea populației, necesitățile sanitare, instituțiile medicale și sociale, școli, serviciile de urgență și infrastructura critică. Totodată, va fi asigurat și necesarul pentru pregătirea sistemelor centralizate de termoficare pentru sezonul rece, precum și debitul necesar protejării ecosistemelor acvatice.

Pe durata stării de urgență, se sistează captarea apei din Nistru și Prut pentru irigare. Totodată, apa potabilă din sistemele publice și apa captată din surse de suprafață nu vor putea fi folosite pentru irigarea gazoanelor și spațiilor verzi, spălarea străzilor, trotuarelor, curților și fațadelor, umplerea piscinelor și bazinelor recreative sau alimentarea fântânilor arteziene decorative și a iazurilor ornamentale”, prevăd noile măsuri.

Operatorii de apă și autoritățile locale vor actualiza planurile pentru situațiile în care disponibilitatea apei se reduce. În localitățile în care alimentarea centralizată cu apă va fi afectată, va putea fi organizată distribuirea apei cu mijloace mobile, cu prioritate pentru instituțiile medicale și sociale, școli, serviciile de urgență și populația din localitățile afectate.

