Promiteau salarii de până la 5000 de dolari în Israel, dar victimele ar fi fost exploatate prin muncă. Trei suspecți, cercetați

Activitatea unui grup de persoane suspectat de organizarea migrației ilegale a cetățenilor R. Moldova în Israel și exploatarea acestora prin muncă, a fost destructurat de oamenii legii, anunță luni, 28 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi recrutat cetățeni moldoveni prin intermediul unei agenții de plasare în câmpul muncii, promițându-le salarii cuprinse între 3500 și 5000 de dolari.

„Pentru perfectarea actelor și obținerea vizelor de muncă, acestora li s-ar fi solicitat câte 7500 de euro. Ulterior, ajunse în Israel, victimele ar fi fost determinate să muncească în alte domenii decât cele promise și să primească salarii considerabil mai mici”, a precizat IGP.

Totodată, potrivit instituției, suspecții ar fi profitat de vulnerabilitatea acestora, simulând acordarea unor împrumuturi în valoare de circa 11 500 de euro per persoană, care urmau să fie restituite în termen de șase luni din salariile obținute în Israel.

În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile și în automobilele a trei persoane bănuite, doi bărbați și o femeie, precum și în oficiul utilizat de acestea, au fost ridicate tehnică de calcul și înscrisuri relevante pentru cauza penală.

Acțiunile persoanelor vizate sunt documentate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de ființe umane și organizarea migrației ilegale.

„Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele vizate riscă închisoare de la 7 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și acumularea probelor necesare.”

Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.