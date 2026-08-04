Noile tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de „Apă-Canal Chișinău”, aprobate de ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, Î.M. „Apă – Canal Ocnița”, Î.M. „Servcom Căinari” și Î.M. „Iurceni Servicii”.

Deciziile au fost luate în cadrul ședinței publice din 4 august 2026, iar revizuirea tarifelor a fost inițiată în urma solicitărilor depuse de operatori, potrivit ANRE.

În cazul celui mai mare operator din țară, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, ANRE a stabilit:

Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, Consiliul de administrație al ANRE a aprobat un tarif de 14,03 lei/m³ , comparativ cu 12,99 lei/m³ în vigoare .



, comparativ cu în vigoare Pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate a fost aprobat un tarif mediu de 7,40 lei/m³ , comparativ cu 6,63 lei/m³ în vigoare.

, comparativ cu în vigoare. Pentru consumatorii casnici, tariful aprobat este de 6,63 lei/m³ , iar pentru consumatorii noncasnici acesta rămâne 10,16 lei/m³ .



, iar pentru consumatorii noncasnici acesta rămâne . Totodată, pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică a fost aprobat un tarif de 7,66 lei/m³, comparativ cu 12,23 lei/m³ în vigoare Pentru producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii a fost aprobat un tarif de 6,27 lei/m³, față de 4,22 lei/m³ în prezent.

„În procesul de examinare, ANRE a verificat fiecare categorie de cheltuieli și a acceptat în calcul doar costurile justificate și necesare pentru prestarea serviciilor, efectuând recalculările prevăzute de metodologia tarifară și excluzând cheltuielile care nu corespund cerințelor legale”, precizează ANRE.

În cadrul aceleiași ședințe au fost aprobate noi tarife și pentru următorii operatori:

Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă a Î.M. „Apă – Canal Ocnița” a fost aprobat un tarif de 30,20 lei/m³, comparativ cu 30,17 lei/m³ în vigoare pentru consumatorii casnici, în timp ce operatorul a solicitat 39,54 lei/m³. Pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate a fost aprobat un tarif de 31,27 lei/m³, comparativ cu 33,31 lei/m³ în vigoare pentru consumatorii casnici, operatorul solicitând 41,07 lei/m³.

Pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă a Î.M. „Servcom Căinari” a fost aprobat un tarif de 18,06 lei/m³, comparativ cu 16,69 lei/m³ în vigoare. Pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate a fost aprobat un tarif de 5,46 lei/m³, comparativ cu 10,19 lei/m³ în vigoare.

Pentru serviciul public de alimentare cu apă a Î.M. „Iurceni Servicii” a fost aprobat un tarif de 28,71 lei/m³, comparativ cu 25,72 lei/m³ în vigoare. Pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate a fost aprobat un tarif de 11,58 lei/m³, comparativ cu 12,57 lei/m³ în vigoare.