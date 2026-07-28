Tarife noi pentru apa furnizată de trei companii, aprobate de ANRE

Pe 28 iulie 2026, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat tarifele pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către S.A. „Servicii Comunale Florești”, Î.M. „Apă-Canal” Edineț și S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești”.

S.A. „Servicii Comunale Florești”

– pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă: 31,51 lei/m³, față de 31,76 lei/m³ cât este tariful în vigoare;

– pentru serviciul public de canalizare: 35,77 lei/m³, față de 24,07 lei/m³ cât este tariful în vigoare.

Pentru consumatorii casnici, tariful la alimentarea cu apă potabilă rămâne neschimbat, la nivelul de 31,39 lei/m³.

Î.M. „Apă-Canal” Edineț

– pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă: 41,93 lei/m³, față de tariful mediu în vigoare de 39,91 lei/m³;

– pentru serviciul public de canalizare: 16,20 lei/m³, față de tariful mediu în vigoare de 21,92 lei/m³.

Pentru consumatorii casnici, tariful la alimentarea cu apă potabilă a fost stabilit la 36,24 lei/m³, comparativ cu 32,95 lei/m³ în prezent, iar pentru consumatorii noncasnici acesta rămâne neschimbat, la 76,12 lei/m³.

S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești”

– pentru serviciul public de alimentare cu apă: 34,21 lei/m³, față de 36,07 lei/m³ cât este tariful în vigoare;

– pentru serviciul public de canalizare: 32,13 lei/m³, față de 31,32 lei/m³ cât este tariful în vigoare.

Pentru consumatorii casnici, tariful la alimentarea cu apă potabilă rămâne la nivelul de 33,65 lei/m³, iar pentru consumatorii noncasnici a fost stabilit la 37,30 lei/m³, comparativ cu 50,28 lei/m³ în prezent.