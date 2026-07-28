Tarife noi pentru apa furnizată de trei companii, aprobate de ANRE
Pe 28 iulie 2026, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat tarifele pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare de către S.A. „Servicii Comunale Florești”, Î.M. „Apă-Canal” Edineț și S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești”.
S.A. „Servicii Comunale Florești”
– pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă: 31,51 lei/m³, față de 31,76 lei/m³ cât este tariful în vigoare;
– pentru serviciul public de canalizare: 35,77 lei/m³, față de 24,07 lei/m³ cât este tariful în vigoare.
Pentru consumatorii casnici, tariful la alimentarea cu apă potabilă rămâne neschimbat, la nivelul de 31,39 lei/m³.
Î.M. „Apă-Canal” Edineț
– pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă: 41,93 lei/m³, față de tariful mediu în vigoare de 39,91 lei/m³;
– pentru serviciul public de canalizare: 16,20 lei/m³, față de tariful mediu în vigoare de 21,92 lei/m³.
Pentru consumatorii casnici, tariful la alimentarea cu apă potabilă a fost stabilit la 36,24 lei/m³, comparativ cu 32,95 lei/m³ în prezent, iar pentru consumatorii noncasnici acesta rămâne neschimbat, la 76,12 lei/m³.
S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești”
– pentru serviciul public de alimentare cu apă: 34,21 lei/m³, față de 36,07 lei/m³ cât este tariful în vigoare;
– pentru serviciul public de canalizare: 32,13 lei/m³, față de 31,32 lei/m³ cât este tariful în vigoare.
Pentru consumatorii casnici, tariful la alimentarea cu apă potabilă rămâne la nivelul de 33,65 lei/m³, iar pentru consumatorii noncasnici a fost stabilit la 37,30 lei/m³, comparativ cu 50,28 lei/m³ în prezent.
„Tarifele au fost determinate în conformitate cu prevederile Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și ale Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor. La examinarea solicitărilor au fost analizate cheltuielile justificate ale operatorilor, volumele prognozate ale serviciilor prestate, consumul tehnologic și pierderile de apă aprobate în scopuri tarifare, cheltuielile pentru energia electrică, amortizarea activelor, redevența, precum și devierile tarifare înregistrate în perioadele precedente.
În urma analizei dosarelor și a recalculărilor efectuate de specialiștii ANRE, au fost excluse din calcule cheltuielile care nu corespund prevederilor metodologiei tarifare sau nu au fost justificate, fiind acceptate doar costurile strict necesare pentru desfășurarea activităților reglementate”, precizează ANRE.