Recomandări pentru menținerea continuității furnizării energiei electrice: „Setați aparatul de aer condiționat la o temperatură moderată”

În contextul situației din sectorul energetic, pentru a reduce presiunea asupra sistemului electroenergetic, a preveni eventualele dezechilibre și a contribui la menținerea continuității furnizării energiei electrice, furnizorul Premier Energy îndeamnă consumatorii să limiteze, pe cât posibil, consumul de energie electrică în orele de vârf.

„Situația complicată de pe piața regională a energiei impune o gestionare prudentă și responsabilă a consumului de energie electrică. În același timp, temperaturile ridicate din perioada verii determină o creștere semnificativă a consumului, în special prin utilizarea intensă a aparatelor de climatizare”, scrie Premier Energy.

Premier Energy recomandă cetățenilor următoarele măsuri, care contribuie la reducerea presiunii asupra sistemului electroenergetic și la menținerea continuității furnizării:

Recomandări pentru consumatorii casnici:

Reduceți utilizarea aparatelor de aer condiționat în orele de vârf.

Setați aparatul de aer condiționat la o temperatură moderată.

Țineți ușile și ferestrele închise în timpul climatizării.

Utilizați mașina de spălat, uscătorul, boilerul electric și mașina de spălat vase, pe cât posibil, între orele 23:00 și 07:00.

Nu conectați simultan mai multe aparate cu un consum ridicat.

Stingeți lumina în încăperile neutilizate.

Deconectați aparatele electrice care nu sunt necesare.

Nu lăsați echipamentele în regim de așteptare.

Folosiți scările în locul ascensorului, atunci când este posibil.

Înlocuiți becurile cu incandescență cu becuri LED.

Instalați senzori de mișcare și variatoare de intensitate, acolo unde este posibil.

Solicitați administratorului blocului să eficientizeze iluminatul din spațiile comune.

Recomandări pentru autoritățile publice locale:

Reduceți utilizarea aparatelor de aer condiționat în clădirile administrative.

Setați sistemele de climatizare la o temperatură moderată.

Folosiți lumina naturală ori de câte ori este posibil.

Stingeți iluminatul în încăperile neutilizate.

Deconectați calculatoarele și echipamentele electrice după încheierea programului.

Deconectați, după caz, panourile publicitare luminoase.

Optimizați iluminatul stradal și din parcuri, fără a afecta siguranța publică.

Recomandări pentru întreprinderi:

Reduceți consumul sistemelor de răcire și ventilare în orele de vârf.

Transferați procesele cu un consum ridicat în intervalul 23:00–07:00, acolo unde este posibil.

Evitați pornirea simultană a mai multor utilaje energointensive.

Opriți instalațiile care nu sunt esențiale pentru procesul de producție.

Deconectați utilajele și echipamentele după încheierea programului.

Utilizați iluminatul artificial doar în zonele în care este necesar.

Înlocuiți corpurile de iluminat ineficiente cu LED-uri.

Instalați senzori de mișcare în spațiile utilizate ocazional.

După caz, revizuiți programul de activitate pentru a reduce consumul în orele de vârf.

Luni, 3 august, Comisia Națională de Management al Crizelor (CNMC), prezidată de premierul Vasile Tofan, a aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situației din sectorul energetic și a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru. Astfel, conform unui comunicat al Guvernului, pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18:00-22:00. Măsura va fi aplicată de Î.S. „Moldelectrica”, cu excepția cantităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării.