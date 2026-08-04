Ana Revenco pleacă din funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării

Ana Revenco își încheie mandatul de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Anunțul a fost făcut de aceasta printr-un mesaj publicat pe Facebook marți, 4 august. Ana Revenco a fost numită de Parlament în funcția de directoare a Centrului în octombrie 2023.

„Astăzi, când îmi închei mandatul de director, Centrul este o instituție funcțională, cu o echipă profesionistă și mecanisme clare de lucru, iar modelul dezvoltat la Chișinău este analizat la Bruxelles și în alte state, ca experiență din care pot fi preluate și adaptate soluții.

(…) Le mulțumesc tuturor profesioniștilor care au contribuit la construirea și dezvoltarea Centrului și care mi-au fost alături în acești ani. Închei acest mandat cu recunoștință pentru munca pe care am făcut-o împreună și cu încredere în capacitatea instituției de a-și continua misiunea.

Războaiele hibride ale epocii moderne nu se termină. Ele doar își schimbă permanent formele, instrumentele și metodele. (…) În acest context, echipa Centrului va avea nevoie de multă putere de adaptare în misiunea complicată pe care o va avea și de acum înainte. Îi urez succes și capacitate de a găsi răspunsuri potrivite la noi amenințări. Voi rămâne implicată în proiecte care contribuie la consolidarea democrației și a parcursului european al R. Moldova”, se arată în mesajul Anei Revenco.

Fosta ministră de Interne, Ana Revenco a fost numită de Parlament în funcția de directoare a Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării la data de 19 octombrie 2023, pentru un termen provizoriu de un an. Ulterior, Centrul a confirmat ca Ana Revenco rămâne în funcția de director al instituției, până la desemnarea unui alt director.

În perioada august 2021 – iulie 2023, Ana Revenco a deținut funcția de ministră a afacerilor interne.

Anterior, Revenco a activat și în funcția de consilieră a președintei R. Moldova în domeniul apărării și securității naționale și secretară a Consiliului Suprem de Securitate (CSS). La fel, Ana Revenco a condus Centrul pentru combaterea traficului de persoane al Ministerului Afacerilor Interne și a fost fondatoare și directoare executivă a Centrului Internațional „La Strada” Moldova.

Pe 14 iulie 2023, prim-ministrul Dorin Recean a anunțat că trei miniștri și-au dat demisia, printre care ministra afacerilor interne de atunci, Ana Revenco.

În iulie 2023, în R. Moldova a fost instituit Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, în urma unei inițiative legislative a președintei Maia Sandu. Conform unui comunicat al Parlamentului, instituția are misiunea „de a consolida cooperarea între instituții în lupta împotriva dezinformării, manipulării informațiilor și ingerințelor străine, care prezintă pericol sau pot prejudicia securitatea națională și periclita realizarea intereselor naționale”.