Magistrata Veronica Cupcea promovează reevaluarea după ce CSM a respins pentru a doua oară raportul Comisiei de Evaluare

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a hotărât respingerea raportului de reevaluare externă a judecătoarei Veronica Cupcea de la Judecătoria Orhei, și a constatat promovarea reevaluării. Anterior, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a concluzionat de două ori că judecătorea nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege.

Astfel, CSM a examinat raportul de reevaluare și a decis cu zece voturi asupra respingerii recomandării Comisiei și promovării acesteia.

Potrivit Consiliului, în urma recalculării fluxurilor financiare aferente anului 2020, a rezultat un sold pozitiv de 19 260 de lei. În consecință, pentru anul respectiv nu se mai constată existența unei averi nejustificate.

„Totodată, CSM reține că existența unei diferențe financiare pozitive pentru anul 2020 nu înlătură constatările anterioare referitoare la anii 2013 și 2014, pentru care a fost identificată o diferență negativă cumulată în cuantum de 221 187 de lei. Această situație nu mai subzistă însă pentru anul 2020, ca urmare a aplicării indicatorului corespunzător mediului rural de trai al gospodăriei subiectului evaluării. Întrucât valoarea totală a averii inexplicabile stabilite pentru întreaga perioadă evaluată este inferioară pragului prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023, aceasta nu poate constitui, prin ea însăși, temei pentru constatarea lipsei integrității financiare a subiectului”, a scris CSM.

Astfel, Consiliul susține că a constatat că nu sunt întrunite condițiile pentru menținerea concluziei de nepromovare a evaluării și, în consecință, respinge raportul de reevaluare, constatând promovarea evaluării externe de către subiect.

În decembrie 2025, Comisia Vetting a finalizat procedura de evaluare în privința lui Cupcea și a transmis raportul aferent Consiliului. Ulterior, în ianuarie 2026, CSM a hotărât respingerea raportului de evaluare externă a judecătoarei Veronica Cupcea și a dispus reluarea procedurii de evaluare.

Astfel, pe 15 iulie, Comisia de Evaluare a anunțat că a finalizat procedura de reevaluare și a dispus nepromovarea pentru a doua oară evaluării externe de către aceasta.

Anterior, judecătoarea Cupcea, candidând pentru funcția de membru în CSM și în Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, din rândul candidaților judecători, a picat de două ori pre-vettingul. Magistrata a contestat decizia Comisiei Pre-Vetting, însă Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins contestația.

Detalii despre Veronica Cupcea

Numele judecătoarei Cupcea a ajuns în atenția opiniei publice după ce, în 2012, a fost vizată într-un scandat care s-a soldat cu o atenționare din partea CSM, pe motiv că ea ar fi afectat imaginea justiției. ZdG a scris atunci că judecătoarea Cupcea, după ce a condamnat-o la o pedeapsă non-privativă de libertate pe o grefieră care activa în cadrul instanței pentru însușirea bunurilor materiale ale statului, a angajat-o ulterior pe aceasta în calitate de consilieră.

Conform declarației de avere și interese personale pentru anul 2023, Veronica Cupcea a obținut un salariu de 389 067 de lei, adică în jur de 32 de mii de lei lunar. Soțul judecătoarei indică un salariu de 6000 de lei , din activitatea de avocat. În 2023, Veronica Cupcea a fost remunerată de la Institutul Național al Justiției cu 10 950 de lei.

Familia Veronicăi Cupcea a mai obținut venit de 70 000 de lei din chiria unui apartament, dar și pensie de 291 765 din partea CNAS.

Totodată, familia Cupcea deține un apartament și două case. Apartamentul cu o suprafață de 92 m2 a fost dobândit în 2013, cu o valoare de piață de 641 640 de lei. O casă cu suprafața de 147 m2 a fost dobândită în 2016, în baza unui certificat de moștenire. Iar din 2020, familia Cupcea e proprietara unui imobil de 149 m2, cu valoarea de 695 614 de lei.

Judecătoarea mai indică că în 2016 a mai obținut o moștenire, iar în 2020 a cumpărat o construcție pentru un foișor.

Familia mai deține un autoturism Toyota C-HR, fabricat în 2018, dobândit în 2022, cu o valoare indicată de 350 000 de lei, dar și o mașină agricolă din 1975, cu o valoare de 15 000 de lei.

Familia judecătoarei mai deține două terenuri intravilane.