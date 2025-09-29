Macron, Merz și Tusk au emis o declarație comună privind alegerile parlamentare din R. Moldova
Emmanuel Macron, Președintele Republicii Franceze, Friedrich Merz, Cancelarul Republicii Federale Germania și Donald Tusk, Prim-ministrul Republicii Polone, au publicat o declarație comună privind alegerile parlamentare din R. Moldova, publicată pe site-ul guvernului Poloniei.
„Noi, liderii Triunghiului de la Weimar, am urmărit îndeaproape alegerile parlamentare care au avut loc în R. Moldova pe 28 septembrie. Felicităm poporul moldovenesc pentru angajamentul său față de democrație la o răscruce de drumuri crucială.
Conform rezultatelor preliminare ale alegerilor, a fost demonstrată o voință puternică a societății moldovenești de a adera la Uniunea Europeană.
Felicităm societatea moldovenească și autoritățile competente pentru desfășurarea pașnică a alegerilor, în ciuda interferențelor fără precedent din partea Rusiei, inclusiv prin scheme de cumpărare a voturilor și dezinformare. Aceste încercări hibride au urmărit să submineze instituțiile democratice ale țării și parcursul său către UE. Cu toate acestea, în ciuda diferitelor forme de interferență manipulatoare pentru a destabiliza țara, alegătorii moldoveni au demonstrat încă o dată că nu vor permite ca viitorul lor în pace și libertate să le fie luat.
Ne angajăm să continuăm să sprijinim dezvoltarea democratică, reformele și creșterea economică a Republicii Moldova, precum și să consolidăm reziliența Republicii, în special pe calea sa către Uniunea Europeană. UE și Republica Moldova au un viitor comun”, este declarația comună făcută de cei trei lideri europeni.
R. Moldova dar și președintei Maia Sandu i s-au adresat mai mulți lideri europeni și persoane politice din mai multe țări în urma rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Vedeți mai jos și mesajele altor oficiali.
