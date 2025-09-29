Europarlamentar: Victoria pro-europenilor din R. Moldova este un semnal pentru începerea negocierilor de aderare la UE și finalizarea acestora până în 2028

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu consideră că rezultatul alegerilor din Republica Moldova, unde forțele pro-europene au ieșit câștigătoare, reprezintă un moment-cheie pentru parcursul european al țării vecine, scrie G4Media.

„Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare, forțele pro-europene au ieșit învingătoare”, a scris Negrescu pe Facebook.

Oficialul social-democrat subliniază că Uniunea Europeană trebuie să răspundă rapid prin aprobarea începerii negocierilor de aderare pe capitole, în contextul în care Republica Moldova „a dat o lecție de democrație și de reziliență lumii occidentale prin victoria pro-europenilor și prin eforturile președintei Maia Sandu”.

Negrescu, care este vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, afirmă că sprijinul instituției europene pentru Chișinău va continua. El estimează că, „până la sfârșitul anului 2028, se pot finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană”.

„Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană”, a mai transmis europarlamentarul PSD.

În context, după procesarea a 99% de voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate.

LIVE TEXT/ Rezultatele preliminare ale scrutinului parlamentar: După procesarea a 99% de voturi, PAS obține majoritatea în Parlament cu 55 de mandate

