Jānis Mažeiks, către cetățenii R. Moldova: „Sunt onorat să fi fost alături de voi în ultimii patru ani”

Diplomatul Jānis Mažeiks, care recent și-a încheiat activitatea în țara noastră, a transmis un mesaj emoționant după rezultatele alegerilor parlamentare. „Ați demonstrat că viitorul R. Moldova este în Uniunea Europeană! Sunt onorat să fi fost alături de voi în ultimii patru ani”, a scris Mažeiks pe pagina sa de Facebook.

În mesajul său de felicitare, diplomatul a ținut să remarce interferența rusă cu care s-a confruntat R. Moldova în ultima perioadă.

„Felicitări, draga Moldova! Aceste alegeri nu au fost simple pentru țara – cu dezinformare și bani ilegali care au încercat a întoarce Moldova spre Rusia. Dar ați demonstrat că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană! Sunt onorat să fi fost alături de voi în ultimii patru ani”, a transmis Jānis Mažeiks.

Fostul șef al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, și-a încheiat mandatul de patru ani în luna august al acestui an.

Datele preliminare publicate de către Comisia Electorală Centrală (CEC) privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că 5 formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic (BP) – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.

