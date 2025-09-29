Mesajul Ursulei von der Leyen, după parlamentare: „Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit cu o primă reacție după rezultatele preliminare ale alegerilor legislative din R. Moldova din 28 septembrie. Oficiala a subliniat că alegerea cetățenilor țării „este clară” și a reiterat că UE va oferi sprijinul necesar R. Moldova.

„Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu ți-ar putea înfrânge determinarea. Alegerea ta a fost clară: Europa. Democrație. Libertate. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul este al tău”, se arată în postarea de pe X a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

🇲🇩 Moldova, you’ve done it again.

⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve.



You made your choice clear:

⁰Europe. Democracy. Freedom.



Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰

The future is yours. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025

Datele preliminare publicate de CEC privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că cinci formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al R. Moldova.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic (BP) – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.