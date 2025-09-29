Macron, mesaj în limba română după alegerile parlamentare din R. Moldova: „În ciuda presiunilor, alegerea poporului s-a afirmat în forță”

Președintele francez, Emmanuel Macron, a transmis luni un nou mesaj în limba română după victoria PAS la alegerile parlamentare din R. Moldova. Macron a subliniat sprijinul Franței pentru R. Moldova „în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”.

În mesajul său, liderul francez a remarcat interferența și presiunile la care a fost supusă R. Moldova în ultima perioadă.

„În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”, a scris Macron, pe X.



La 27 august, liderul francez s-a adresat în limba română zecilor de mii de moldoveni reuniți în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău pentru a celebra 34 de ani de independență și de la eliberarea de sub regimul sovietic.



După procesarea a peste 2271 de procese verbale, PAS obține majoritatea în Parlament, obținând cele mai multe voturi în 24 de raioane ale țării, în capitală și în diaspora.

Printre raioanele unde PAS a acumulat cele mai multe voturi se numără Făleștiul, localitatea natală a lui Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, Orhei, condusă de Tatiana Cociu, afiliată lui Ilan Șor, Soroca, a cărei primăriță este Lilia Pilipețcaia din partea socialiștilor, Drochia, condusă de Nina Cereteu, primăriță din partea Partidului Nostru și altele.

Conform rezultatelor finale pentru municipiul Chișinău, 52,68% din alegători au votat cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

De cealaltă parte, în 8 raioane, în municipiul Bălți, în UTA Găgăuzia și în regiunea transnistreană alegerile au fost câștigate de Blocul Patriotic. Mai exact, este vorba despre raioanele Briceni, Ocnița, Dondușeni, Edineț, Rîșcani, Glodeni, Taraclia și Basarabeasca.

Datele preliminare publicate de către Comisia Electorală Centrală (CEC) privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că 5 formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic (BP) – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.