Mesajul fostului președinte al României după alegerile parlamentare. „Urmaşii lui ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a reacționat pe rețelele sociale după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare din R. Moldova, menționând că rezultatul scrutinului este o înfrângere pentru Rusia.

„O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai luI ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, a scris Băsescu pe rețelele sociale.

Cu o zi înainte de scrutin, Băsescu s-a arătat optimist, declarând că în R. Moldova „pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”.

„28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”, a menționat acesta.

Traian Băsescu, fost președinte al României, a susținut și promovat modificări și politici care au făcut mai ușoară obținerea cetățeniei române de către moldoveni. El a cerut simplificarea legii cetățeniei române, pentru ca procesul să fie mai accesibil și mai rapid pentru cei care pot demonstra legături de origine cu România.

După procesarea tuturor voturilor de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, PAS obține majoritatea în Parlament, obținând cele mai multe voturi în 24 de raioane ale țării, în capitală și diaspora.