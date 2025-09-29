„Viitorul Moldovei este în Europa”. Reacția preşedintei Parlamentului European, după scrutinul de duminică

După mai mulți oficiali europeni, Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European, a venit și ea cu un mesaj cu referire la rezultatele alegerilor scrutinului din 28 septembrie, când R. Moldova a ales cei 101 de deputați din noul său legislativ.

Roberta Metsola a numit acest pas unul istoric.

„Viitorul Moldovei este în Europa! Cu acest pas istoric înainte, poporul moldovean a ales calea democrației, a speranței și a oportunităților. A ales Europa. Europa este Moldova. Moldova este Europa”, a transmis președinta Parlamentului European.

Anterior, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit cu o primă reacție după rezultatele preliminare ale alegerilor legislative din R. Moldova din 28 septembrie. Oficiala a subliniat că alegerea cetățenilor țării „este clară” și a reiterat că UE va oferi sprijinul necesar R. Moldova.

Datele preliminare publicate de CEC privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că cinci formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al R. Moldova.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic (BP) – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.