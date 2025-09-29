Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili, scrisoare pentru Maia Sandu: „Rusia poate fi învinsă într-un război hibrid, Ucraina și Europa pot respira ușurate”

Fostul președinte georgian, Mihail Saakașvili, deja întemnițat și condamnat în martie 2025 la încă nouă ani de închisoare, după ce l-a găsit vinovat de deturnare de fonduri, i-a transmis o scrisoare președintei Maia Sandu în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

„Dragă Maia, Felicitări pentru victoria uimitoare! Triumful dumneavoastră schimbă totul – demonstrează că Rusia poate fi învinsă într-un război hibrid, Ucraina și Europa pot respira ușurate, oferă o mare speranță georgienilor și, cel mai important, a ridicat națiunea moldovenească la un nou statut victorios și promite un viitor uimitor. Nu am putut dormi toată noaptea, așteptând rezultatele finale și mă gândeam cât de mândru sunt că sunt prieten cu dumneavoastră de mulți ani. Vă mulțumesc pentru curajul și perseverența dumneavoastră”, potrivit scrisorii pe care Saakașvili a publict-o pe Facebook.

Sursa: Facebook.com/ Saakashvili Mikheil

Despre Mihail Saakașvili

Mihail Saakașvili a fost președinte al Georgiei din 2004 până în 2013. Între mai 2015 și noiembrie 2016 a fost guvernator al regiunii Odesa din Ucraina.

În martie 2025, tribunalul municipal din Tbilisi „l-a condamnat pe domnul Saakașvili la nouă ani de închisoare”, adăugând trei ani la pedeapsa inițială, a declarat avocatul Dito Sadzaglișvili. Justiția georgiană l-a găsit pe fostul președinte vinovat de deturnarea a nouă milioane de lari (aproximativ 3,2 milioane de dolari) din fonduri bugetare între 2004 și 2013, în timp ce se afla la putere în Georgia, a adăugat el, denunțând acuzațiile ca fiind „fabricate total”.

Închis în 2021, Saakașvili este spitalizat la Tbilisi din 2022. „El suferă de mai multe boli cronice, iar starea sa de sănătate se deteriorează periodic”, potrivit lui Zurab Chkaidze, directorul spitalului Vivamed unde este tratat fostul președinte. Parlamentul European a cerut eliberarea sa imediată, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca Mihaile Saakașvili, care are pașaport ucrainean din 2019, să fie transferat la Kiev.

În martie 2024, activiștii opoziției au strâns peste 150 000 de semnături pentru o cerere de grațiere a lui Mihail Saakașvili. Considerat un naţionalist pro-occidental și un eficient luptător împotriva corupției care măcina fosta republică sovietică sud-caucaziană, Saakaşvili e fondatorul principalului partid de opoziţie, Mişcarea Naţională Unită.

Saakașvili, care a studiat în Statele Unite și Franța și vorbește fluent cinci limbi, a ajuns la putere după ce a condus „Revoluția trandafirilor” din Georgia în 2003, care a înlăturat în mod pașnic vechile elite moștenite din perioada sovietică, potrivit G4Media.