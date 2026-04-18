După 80 de ani de la declanșarea foametei organizate de sovietici, un proiect de Lege, elaborat în 2026, privind comemorarea victimelor foametei mai așteaptă să fie dezbătut și votat de Parlament

Anual, în cea de-a treia sâmbătă din luna aprilie (în 2026, astăzi, 18 aprilie), în R. Moldova sunt comemorate victimele foametei din 1946-1947. Ziua de comemorare a victimelor foametei organizate a fost instituită oficial în R. Moldova în anul 2022, fiind un act de recuperare a memoriei victimelor înfometării forțate.

Potrivit cercetărilor istorice, foametea organizată în perioada sovietică a provocat moartea a circa 200.000 de oameni. În acest an, se împlinesc 80 de ani de la declanșarea foametei organizate de sovietici în RSS Moldovenească – una dintre cele mai mari catastrofe umanitare care, în 1946-1947, au lovit teritoriul actual al R. Moldova.

Potrivit datelor Agenției Naționale a Arhivelor, în doar câteva luni, au murit de foame peste 123 000 de persoane, ceea ce reprezenta circa 5% din populația RSSM. Proporțional, Moldova sovietică a fost regiunea cea mai afectată din întreaga URSS, cu o rată a mortalității de zece ori mai mare decât în Rusia și de cinci ori mai mare decât în Ucraina.

Cu prilejul celei de-a 80-a comemorări a vicitimelor foametei, pe parcursul lunii aprilie, în R. Moldova au loc mai multe acțiuni dedicate comemorării victimelor foametei organizate din anii 1946–1947. Programul include expoziții de fotografie, proiecții de film documentar, ateliere și lecții tematice, destinate informării societății despre această tragedie istorică și păstrării memoriei colective. Acțiunile comemorative sunt desfășurate în mai multe localități ale R. Moldova.

Un proiect de Lege privind comemorarea victimelor foametei din 1946–1947, elaborat de Ministerul Culturii, recunoaște foametea drept o infracțiune împotriva umanității organizată de regimul sovietic. Legea vizează condamnarea negării acestei tragedii, onorarea supraviețuitorilor și a memoriei a peste 200.000 de victime, fiind planificată adoptarea în Parlament în aprilie 2026.