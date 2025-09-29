Primul mesaj al Ambasadei SUA în R. Moldova după alegeri: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern în chestiuni de interes comun”

„Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern în chestiuni de interes comun”, afirmă reprezentanții Ambasadei SUA în R. Moldova, în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Reprezentanții misiunii diplomatice salută „înalt participarea cetățenilor R. Moldova la alegerile parlamentare”.

„Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern în chestiuni de interes comun”, se spune într-un comunicat al misiunii diplomatice.

După procesarea a peste 2271 de procese verbale, PAS obține majoritatea în Parlament, obținând cele mai multe voturi în 24 de raioane ale țării, în capitală și în diaspora.

Printre raioanele unde PAS a acumulat cele mai multe voturi se numără Făleștiul, localitatea natală a lui Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, Orhei, condusă de Tatiana Cociu, afiliată lui Ilan Șor, Soroca, a cărei primăriță este Lilia Pilipețcaia din partea socialiștilor, Drochia, condusă de Nina Cereteu, primăriță din partea Partidului Nostru și altele.

Conform rezultatelor finale pentru municipiul Chișinău, 52,68% din alegători au votat cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

De cealaltă parte, în 8 raioane, în municipiul Bălți, în UTA Găgăuzia și în regiunea transnistreană alegerile au fost câștigate de Blocul Patriotic. Mai exact, este vorba despre raioanele Briceni, Ocnița, Dondușeni, Edineț, Rîșcani, Glodeni, Taraclia și Basarabeasca.

Datele preliminare publicate de către Comisia Electorală Centrală (CEC) privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că 5 formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic (BP) – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.