LIVE TEXT Primele rezultate preliminare ale turului II al alegerilor locale noi

Cetățenii cu drept de vot sunt așteptați astăzi la urnele de vot pentru a participa la turul doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar, organizat în comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, municipiul Orhei, raionul Orhei și orașul Taraclia, raionul Taraclia.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), în urma rezultatelor alegerilor locale noi din 17 mai curent, niciun candidat pentru funcția de primar în aceste localități nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate.

UPDATE 22:40 Potrivit rezultatelor preliminare, Iacobceac Ecaterina, candidata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a obținut 51,23% din voturi (1691 voturi), învingându-l pe contracandidatul Borimecicov Alexandr, care a acumulat 48,77% (1610 voturi), în turul doi al alegerilor locale din Taraclia.

Toate cele 6 procese verbale au fost procesate, dintr-un total de 3301 voturi exprimate. Diferența dintre cei doi candidați este mică – doar 2,46 puncte procentuale (81 voturi). Detalii AICI.

UPDATE 22:39 Diana Nastas, candidata Partidului „Democrația Acasă”, a câștigat alegerile locale pentru funcția de primar al comunei Ruseștii Noi, conform rezultatelor preliminare. Nastas 61,18% din voturi (1029 voturi), în timp ce contracandidata sa, Valentina Merla din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a acumulat 38,82% (653 voturi).

Au fost procesate toate cele 3 procese verbale, dintr-un total de 1682 voturi exprimate.

UPDATE 22:04 Potrivit rezultatelor preliminare, Ansarov Ramiz se află în fruntea cursei electorale cu 57,67% din voturi (2717 voturi), în fața contracandidatului său Aga Sergiu (LOC), care a obținut 42,33% (1994 voturi).

Până în acest moment au fost procesate 10 din 15 procese verbale, dintr-un total de 4711 voturi exprimate.

UPDATE 22:01 Primele rezultate preliminare ale turului al doilea al alegerilor locale noi din satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, o plasează în frunte pe candidata Partidului „Democrația Acasă” (PPDA), Diana Nastas.

După procesarea a 1 din cele 3 procese-verbale, Diana Nastas a acumulat 68 de voturi, ceea ce reprezintă 69,39% din sufragiile exprimate.

Contracandidata sa, Valentina Merla, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a obținut 30 de voturi, echivalentul a 30,61% din totalul voturilor numărate până în prezent.

În total, au fost procesate 98 de voturi, iar diferența dintre cele două candidate este de 38 de voturi.

UPDATE 22:00 Candidata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Ecaterina Iacobceac, continuă să conducă în cursa pentru funcția de primar al orașului Taraclia, potrivit celor mai recente rezultate preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală.

După procesarea a 5 din cele 6 procese-verbale, Iacobceac a acumulat 1.367 de voturi, ceea ce reprezintă 51,31% din sufragiile exprimate.

Candidatul independent Alexandr Borimecicov a obținut 1.297 de voturi, echivalentul a 48,69% din totalul voturilor numărate până în prezent.

În total, au fost procesate 2.664 de voturi, iar diferența dintre cei doi candidați este de 70 de voturi.

UPDATE 21:48 La Ruseștii Noi, rezultatele preliminare nu sunt deocamdată disponibile, întrucât niciunul dintre cele trei procese-verbale nu a fost procesat.

UPDATE 21:42 Candidatul independent Ramiz Ansarov continuă să conducă în cursa pentru funcția de primar al municipiului Orhei, potrivit rezultatelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală.

După procesarea a 3 din cele 15 procese-verbale, Ansarov a acumulat 753 de voturi, ceea ce reprezintă 60,10% din sufragiile exprimate.

Contracandidatul său, Sergiu Aga, candidatul Partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC), a obținut 500 de voturi, echivalentul a 39,90% din totalul voturilor numărate până în prezent.

În total, au fost procesate 1.253 de voturi, iar diferența dintre cei doi candidați este de 253 de voturi.

UPDATE 21:41 Candidata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Ecaterina Iacobceac, conduce în cursa pentru funcția de primar al orașului Taraclia, potrivit rezultatelor preliminare publicate după procesarea a jumătate din procesele-verbale.

După centralizarea a 3 din cele 6 procese-verbale, Iacobceac a acumulat 786 de voturi, ceea ce reprezintă 52,33% din sufragiile exprimate.

Contracandidatul său, independentul Alexandr Borimecicov, a obținut 716 voturi sau 47,67%.

Până în prezent au fost numărate 1.502 voturi, iar diferența dintre cei doi candidați este de 70 de voturi.

UPDATE 21:33 La Orhei, după procesarea unui proces-verbal din totalul celor 15, candidatul independent Ramiz Ansarov a acumulat 173 de voturi, echivalentul a 78,64% din sufragiile exprimate. Contracandidatul său, Sergiu Aga (LOC), a obținut 47 de voturi sau 21,36%. În total, au fost numărate până acum 220 de voturi.

La Taraclia, unde a fost procesat unul dintre cele șase procese-verbale, candidatul independent Alexandr Borimecicov conduce cu 250 de voturi (51,23%). Candidata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Ecaterina Iacobceac, a acumulat 238 de voturi, ceea ce reprezintă 48,77% din voturile numărate până în prezent. Diferența dintre cei doi candidați este de doar 12 voturi.

La Ruseștii Noi nu a fost procesat încă niciun proces-verbal.

UPDATE 21:17 Comisia a precizat că per circumscripție electorală, prezența înregistrată la urnele de vot a fost următoarea:

Comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni – 1 697 (36,76%);

Municipiul Orhei, raionul Orhei – 8 170 (31,87%);

Orașul Taraclia, raionul Taraclia – 3 324 (28,41%).

În următoarele ore, CEC va recepționa procesele verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor. „Atragem atenția că toată informația oferită până la recepționarea documentelor în original de la organele electorale inferioare poartă un caracter preliminar”, a precizat CEC.

UPDATE 21:06 CEC anunță că procesul de vot în cadrul turului doi al alegerilor locale noi s-a încheiat. Până la această oră și-au exprimat votul 31,44% din alegătorii înscriși în liste sau circa 13200 de cetățeni.

UPDATE 15:06 La alegerile locale noi pentru funcția de primar, prezența la vot a ajuns la 21,46%, potrivit datelor afișate de Comisia Electorală Centrală la ora 15:00. Până la această oră, și-au exprimat opțiunea 8.992 de alegători.

Datele arată că femeile continuă să fie mai active la urne decât bărbații. Din totalul votanților, 5.107 sunt femei (56,79%), iar 3.885 sunt bărbați (43,21%).

Cea mai mare mobilizare se înregistrează în rândul alegătorilor cu vârste cuprinse între 66 și 75 de ani, categorie care reprezintă 25,31% din totalul participanților la vot. Urmează persoanele cu vârste între 56 și 65 de ani (23,13%), cele între 36 și 45 de ani (16,75%) și alegătorii cu vârste între 46 și 55 de ani (16,37%).

La polul opus se află tinerii. Categoria de vârstă 18–25 de ani reprezintă doar 4,37% din totalul votanților, iar cea de 26–35 de ani – 7,52%.

Potrivit datelor CEC, cei mai mulți alegători au votat pe listele de bază, fiind înregistrați 8.857 de votanți, în timp ce 135 de persoane și-au exercitat dreptul de vot pe liste suplimentare.

UPDATE 12:06 Comisia Electorală Centrală a anunțat că până la ora 12:00 au votat 4720 de alegători, ceea ce reprezintă 11,28 % din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază. Cei mai activi sunt alegătorii din municipiul Orhei, unde s-a înregistrat o participare de peste 12%.

UPDATE 10:57 Până la ora 10:00, în cadrul alegerilor locale noi pentru funcția de primar, la urne s-au prezentat 3.348 de alegători, ceea ce reprezintă 8% din numărul total al persoanelor înscrise pe listele electorale.

Datele Comisiei Electorale Centrale arată că 3.287 de persoane au votat pe listele de bază, iar alte 61 de persoane și-au exercitat dreptul de vot pe liste suplimentare.

Femeile continuă să fie mai active la vot decât bărbații. Astfel, 1.833 de femei au participat la scrutin, reprezentând 54,73% din totalul alegătorilor prezenți la urne, în timp ce numărul bărbaților care au votat a ajuns la 1.516, echivalentul a 45,27%.

Participarea este dominată de alegătorii vârstnici. Cea mai numeroasă categorie este cea a persoanelor cu vârste cuprinse între 66 și 75 de ani, care reprezintă 29,08% din totalul votanților. Aceasta este urmată de categoria 56–65 de ani, cu 26,18%, și de alegătorii cu vârste între 46 și 55 de ani, care constituie 16,22% din totalul celor prezenți la urne.

În schimb, tinerii continuă să fie cel mai slab reprezentați la vot. Alegătorii cu vârste între 18 și 25 de ani constituie doar 2,15% din totalul participanților, iar cei din categoria 26–35 de ani reprezintă 5,16%.

Datele privind prezența la vot indică, de asemenea, că cea mai ridicată rată de participare este înregistrată în rândul alegătorilor cu vârste între 66 și 75 de ani, unde prezența a ajuns la 18,14%. Urmează categoria 56–65 de ani, cu 13,89%, și persoanele de peste 76 de ani, cu 13,64%.

UPDATE 9:55 Până la ora 09:00, în cadrul alegerilor locale noi, și-au exercitat dreptul de vot 1.884 de alegători, ceea ce reprezintă 4,51% din totalul persoanelor înscrise pe listele electorale.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, 1.852 de persoane au votat pe listele de bază, iar alte 45 – pe liste suplimentare.

Participarea la vot este relativ echilibrată din punct de vedere al genului. Astfel, la urne s-au prezentat 1.031 de femei și 866 de bărbați.

Cea mai mare rată de participare este înregistrată în rândul alegătorilor cu vârste cuprinse între 66 și 75 de ani, unde prezența a ajuns la 10,36%. Această categorie este urmată de persoanele cu vârste între 56 și 65 de ani, cu o prezență de 7,83%, și de alegătorii de peste 76 de ani, cu 7,85%.

În schimb, cea mai redusă participare se înregistrează în rândul tinerilor. În categoria de vârstă 18–25 de ani, prezența la vot este de 0,88%, iar în rândul alegătorilor cu vârste între 26 și 35 de ani aceasta constituie 1,22%. Totodată, participarea alegătorilor cu vârste între 36 și 45 de ani este de 2,63%, iar a celor din categoria 46–55 de ani – de 4,33%.

Știrea inițială…

Înscrierea în buletinul de vot a celor doi candidați în fiecare localitate se face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabile obținute în primul tur de scrutin.

Cele 24 secții de votare organizate pentru turul doi al alegerilor locale noi vor fi deschise în intervalul de timp 07:00 și 21:00. Pentru turul II, CEC a tipărit un tiraj total de 41 824 de buletine de vot.

„Alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita votarea cu urna de vot mobilă. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14:00 numai la prezentarea unui certificat medical. În turul doi de scrutin, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În caz de paritate de voturi, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin”, scrie CEC.

Cine sunt cei doi candidați la funcția de primar în Orhei

Pe 17 mai, la Orhei, candidatul independent Ramiz Ansarov a obținut primul loc în baza numărului de voturi, urmat de Sergiu Aga, candidatul Partidului Liga Orașelor și Comunelor.

Potrivit datelor CEC, Ramiz Ansarov a obținut cel mai mare număr de voturi – 2020 (23,14%).

ZdG a scris anterior că, deși în 2025 a devenit liderul organizației raionale Orhei a partidului „Inima Moldovei”, Ramiz Ansarov a intrat în cursă în calitate de candidat independent.

Ansarov a participat și la alegerile parlamentare din 25 septembrie 2025, fiind inclus pe lista partidului condus de Irina Vlah. Ulterior însă, candidații formațiunii au fost excluși din cursa electorală de pe lista Blocului „Patriotic” în baza unei decizii adoptate de CEC și Curtea de Apel (CA) Centru, care au invocat suspiciuni privind o posibilă finanțare ilegală.

Deși candidează independent, în comentariile la videourile publicate de Ansarov pe rețelele de socializare apar numeroase mesaje de susținere din partea membrilor formațiunii „Inima Moldovei”.

Pe locul doi s-a clasat preotul Sergiu Aga, candidat din partea LOC, cu 1705 voturi (19,53%).

Cititorii Ziarului de Gardă l-au cunoscut pe preotul Sergiu Aga în cadrul unui reportaj publicat în mai 2024, în care a fost prezentat ca un lider comunitar atipic, ce îmbină misiunea duhovnicească cu implicarea socială și politică. Aga este o prezență activă în viața civică a orașului, deținând funcțiile de consilier municipal și raional.

Pe lângă activitatea politică, acesta este parohul bisericii „Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” și directorul asociației „Filantropia Creștină”, prin intermediul căreia a dezvoltat un centru social multifuncțional cu patru niveluri în Orhei. Pentru a susține financiar aceste inițiative, a lansat atelierul „Atina”, unde sunt realizate haine tradiționale, iar veniturile sunt reinvestite în serviciile sociale ale centrului.

La Orhei au participat la votare 8818 alegători (34,36 %).

Cine sunt candidații care vor lupta pentru fotoliul de primar la Taraclia

În turul doi pentru la alegerile pentru funcția de primar al orașului Taraclia vor concura candidatul independent Alexandr Borimecicov și candidata Partidulul Socialiștilor (PSRM), Ecaterina Iacobceac.

La Taraclia, după numărarea tuturor proceselor verbale, Alexandr Borimecicov a obținut cele mai multe voturi – 1199 sau 31%.

Conform Nokta, candidatul a participat deja în aceeași cursă la alegerile din 2023, dar doar 2,85% (154 de persoane) l-au votat. El a fost înregistrat pentru campania actuală pe 14 aprilie: din cele 153 de semnături strânse, 148 au fost validate.

Pe hârtie, campania lui Alexandr Borimecicov abia există. Pe întreaga perioadă de raportare, doar 200 de lei venituri de la o persoană fizică, inclusiv 100 de lei comisioane bancare; soldul contului este de 100 de lei, iar voluntarii nu sunt prezenți. A treia săptămână de raportare nu a schimbat nimic.

Alexandr Borimecicov este de etnie bulgară, s-a născut în 1988 în Taraclia. A studiat de două ori în țara natală și de două ori în Bulgaria: istorie la Universitatea de Stat din Taraclia (2009), masterat în administrație publică la Universitatea Sf. Chiril și Metodiu din Veliko Tarnovo (2010), managementul afacerilor la Universitatea „Angel Kynchev” din Ruse (2024) — și tot acolo, în 2026, încă un masterat în comunicații internet și multimedia.

Pe locul doi, cu 1100 voturi sau 28% este candidata PSRM, Ecaterina Iacobceac.

Ecaterina Iacobceac este candidata Partidului Socialist pe buletinul de vot numărul 2. Este șefa organizației teritoriale PSRM din Taraclia și, timp de mulți ani, primarul micului sat Novosiolovca din raionul Taraclia, potrivit datelor colectate de Nokta. A fost realeasă în 2023 cu 100% din voturi – 343 – împotriva a zero contracandidați: rivala ei din Partidul Șansa a fost retrasă din cursă înainte de vot. Victoria ei a fost convingătoare, deși necontestată.

Campania actuală se desfășoară cu sprijinul partidului, atât offline, cât și online. O echipă de partid din Chișinău a sosit pentru lansare, iar deputații Igor Dodon, Vladimir Odnostalko și Vlad Batrâncea vizitează periodic Taraclia pentru a face campanie.

Candidații pentru funcția de primar la Ruseștii Noi, Ialoveni

În al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în Ruseștii Noi, Ialoveni, vor concura o candidată din partea Partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc și o candidată din partea PAS.

Diana Nastas, candidata Partidului „Democrația Acasă”, a obținut 552 din voturi, adică 30,87%.

Pe locul doi, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Valentina Merla, a obținut 412 voturi, sau 23,04%.

Pe 17 mai, la Ruseștii Noi, și-au exercitat dreptul la vot 1796 de persoane (aproximativ 39% din totalul așteptați la urne).