UPDATE Incendiul de pe strada Lunca Bîcului din Chișinău a fost localizat. Aproape 90 de salvatori intervin la fața locului

Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață la un depozit de pe strada Lunca Bîcului nr. 41 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:17, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit informațiilor preliminare, flăcările au cuprins un depozit în care erau păstrate utilaje tehnice, tractoare, anvelope și cantități mari de ulei. La sosirea la fața locului, pompierii au constatat că focul a afectat bunurile din interiorul obiectivului, existând riscul extinderii incendiului către zonele învecinate.

UPDATE 13:00 IGSU informează că pompierii au reușit localizarea incendiului la ora 12:07. La intervenție au fost implicate și echipele operatorului de gaze ÎCS „Chișinău-Gaz”, precum și specialiștii „Premier Energy Distribution”, pentru deconectarea rețelelor de gaze naturale și energie electrică, în scopul prevenirii riscului de electrocutare.

„Securitatea zonei de intervenție, fluidizarea traficului și menținerea ordinii publice sunt asigurate de Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General de Carabinieri. La fața locului sunt antrenați 90 de pompieri și salvatori, cu 12 autospeciale IGSU și 17 unități auxiliare. Victime nu au fost raportate”, notează IGSU.

UPDATE 10:43 IGSU informează că pompierii și salvatorii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului izbucnit în această dimineață pe strada Lunca Bâcului din capitală.

La fața locului sunt antrenați 65 de pompieri, cu 11 unități de tehnică de intervenție și 17 unități de tehnică auxiliară. Pentru gestionarea eficientă a misiunii, a fost constituit statul major operativ, care coordonează toate acțiunile de intervenție și monitorizează evoluția situației.

„Totodată, IGSU îndeamnă oamenii care locuiesc în apropiere să evite expunerea la fum, să țină ferestrele închise și să limiteze deplasările în aer liber, pentru a preveni inhalarea produselor de ardere și a fumului toxic emanat în urma incendiului”, scrie sursa citată.

Știrea inițială…

IGSU scrie că pentru lichidarea incendiului au fost mobilizate forțe și mijloace ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, intervenția fiind desfășurată conform nivelului sporit de alertă. Mai multe echipaje de pompieri și salvatori acționează pentru localizarea și stingerea focului. Deocamdată, autoritățile nu au raportat victime.