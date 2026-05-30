Înaltpreasfințitul Petru se retrage din funcția de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei. Anunțul a fost făcut pe Facebook de părintele Ion Marian. Conform documentului publicat de el, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a aprobat solicitarea de retragere a Înaltpreasfințitului Petru, începând cu data de 1 iunie 2026.

Solicitarea a fost făcută de către Înaltpreasfințitul Petru din motive de vârstă, probleme de sănătate și „pentru binele Bisericii”.

Până la alegerea unui nou ierarh titular pentru această eparhie, locotenența de Aehiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei va fi preluată de Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Acesta va asigura responsabilitatea de locțiitor începând cu data de 1 iunie 2026.

Înaltpreasfințitul Petru a fost ales Locțiitor de Mitropolit al Basarabiei pe 14 septembrie 1992, potrivit Mitropoliei Basarabiei, iar în toamnă urmează să împlinească 80 de ani.