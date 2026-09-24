În 2026, cazurile de încălcare a spațiului aerian al R. Moldova au fost de 11 ori mai multe decât în 2022. Date pe ani și lista raioanelor cele mai vizate

În perioada 2022–2026, spațiul aerian național a fost încălcat în 81 de ori, fiind implicate rachete și drone de producție rusească și iraniană, inclusiv drone-momeală. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, pe parcursul anului 2026, pe fondul intensificării atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei, s-a atestat o creștere a incidentelor de acest fel.

Distribuția anuală a incidentelor este următoarea:

anul 2022 — 4 incidente;

anul 2023 — 6 incidente;

anul 2024 — 10 incidente;

anul 2025 — 17 incidente;

anul 2026 — 44 de incidente (până la 24 septembrie inclusiv).

Sursa: Ministerul Apărării

„În funcție de obiectul implicat, incidentele se împart astfel: 45 de drone, 12 drone-momeală, 6 rachete, 17 cazuri de identificare a fragmentelor de drone și rachete și un obiect asemănător unui balon. În ceea ce privește consecințele, au fost înregistrate peste 50 de survolări ilegale fără impact cu solul, 17 cazuri de identificare la sol fără daune, 13 cazuri soldate cu explozii, iar în mai mult de peste 10 situații, din cauza pericolului pentru aviația civilă, a fost necesară închiderea spațiului aerian”, precizează Ministerul Apărării.

Sursa: Ministerul Apărării

Obiectele zburătoare ilegale au survolat practic toate regiunile țării, însă cea mai mare concentrare a incidentelor a fost înregistrată în localitățile și raioanele din proximitatea frontierei cu Ucraina. Printre zonele cu cele mai multe cazuri se numără localități din UTA Găgăuzia, raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Soroca, Edineț, Briceni, Bălți și alte raioane din nord, precum și localitățile din estul R. Moldova.

„În unele dintre aceste cazuri, obiectele aeriene de proveniență militară nu au fost detectate de sistemele de supraveghere aflate în dotarea Armatei Naționale, din motiv că acestea au survolat la o anumită altitudine care nu a permis detectarea și înregistrarea lor de către mijloacele de monitorizare a spațiului aerian. Din acest considerent, investițiile în echipamente moderne pentru supravegherea, detectarea și neutralizarea amenințărilor aeriene reprezintă un element vital pentru consolidarea capacității naționale de apărare. Costurile unor posibile incidente cu consecințe grave, inclusiv asupra infrastructurii critice și a securității cetățenilor, pot depăși de sute de ori investițiile necesare pentru dezvoltarea, din timp, a capabilităților Armatei Naționale. Investițiile în apărare contribuie atât la creșterea capacității de descurajare, cât și la asigurarea mijloacelor necesare pentru protejarea spațiului aerian și a cetățenilor țării noastre”, a punctat Ministerul Apărării.

Patru drone au survolat R. Moldova în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, de patru drone, anunță Ministerul Apărării al R. Moldova. Pentru o perioadă, spațiul aerian din zona de nord a fost închis.

Potrivit oamenilor legii, în două localități s-au auzit explozii. Poliția a localizat unul dintre locurile producerii exploziilor. Este vorba despre un câmp din adiacentul unei ferme din localitatea Cernița, raionul Florești. A doua explozie ar fi avut loc, potrivit informațiilor preliminare, în Camenca din stânga Nistrului.

Experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției au stabilit preliminar că drona depistată în raionul Florești prezintă elemente specifice tipului „Gerbera”, utilizat de Federația Rusă.