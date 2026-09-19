SUA poate impune taxe vamale împotriva țărilor care achiziționează resurse energetice rusești: legea, semnată de Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat legea fostului senator Lindsey Graham, care conferă dreptul de a impune taxe vamale împotriva țărilor care achiziționează resurse energetice rusești, a anunțat Casa Albă.

Legea lui Lindsey Graham îi conferă președintelui SUA dreptul de a impune taxe vamale de până la 100% împotriva țărilor care achiziționează resurse energetice rusești sau care ajută Rusia să eludeze sancțiunile, potrivit hromadske. Este vorba, în special, de China, India și Turcia.

În plus, documentul prevede sancțiuni împotriva „flotei din umbră” rusești, a oficialilor și a băncilor, precum și prelungirea sancțiunilor împotriva Iranului.

Președintele Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Trump, precum și senatorilor și congresmenilor care au susținut legea.

„Cel mai bun omagiu adus memoriei lui Lindsay va fi punerea în aplicare integrală și cât mai rapidă a prevederilor acestei legi. Iar cea mai bună răsplată pentru toți cei care ne ajută să exercităm presiune asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului va fi pacea. Pacea și eliminarea tuturor problemelor și provocărilor pe care le-a adus acest război”, a scris Zelenski.

Proiectul de lege inițiat de senatorii Lindsey Graham și Richard Blumenthal a fost depus încă din aprilie 2025. Prin acest document, autorii propuneau izolarea Rusiei, transformând-o într-o „insulă comercială”.

Documentul a primit sprijinul a 81 de senatori din 100, dar a fost blocat de liderul majorității din Senat, republicanul John Thune, la cererea Casei Albe, pe fondul negocierilor cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

Pe 14 iulie, după moartea lui Graham, senatorii au prezentat o versiune actualizată și ușor atenuată a proiectului de lege. Președintele SUA, Donald Trump, a cerut atunci ca proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Federației Ruse să fie completat cu prevederi referitoare la Iran.