Dodon, despre cele patru drone care au survolat R. Moldova: „Unica soluție e să se oprească războiul din Ucraina”

Liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Igor Dodon, afirmă că „condamnă categoric” survolarea R. Moldova cu drone și că războiul din Ucraina trebuie încheiat. Totuși, acesta nu menționează Rusia, cea care a început războiul. Declarațiile vin după ce, în dimineața zilei de 24 septembrie, patru drone au survolat R. Moldova.

„Lăsăm politica, geopolitica, rușii, nemții și așa mai departe. Am spus și repet: unica soluție e să se oprească războiul din Ucraina. Unde sunt, acolo rușii să se oprească. Să se oprească tot, pentru că, în caz contrar, Doamne ferește, o să ajungem într-o situație dramatică pentru R. Moldova, pentru că oamenii au început să filmeze aceste drone și aud bubuituri deasupra caselor. (…) Noi trebuie să cerem și să susținem orice demers de pace. Dacă spune Trump «Hai să ne oprim», ne oprim. Acesta trebui să fie mesajul nostru”, a afirmat Dodon.

Patru drone au survolat R. Moldova în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, de patru drone, anunță Ministerul Apărării al R. Moldova. Pentru o perioadă, spațiul aerian din zona de nord a fost închis.

Potrivit oamenilor legii, în două localități s-au auzit explozii. Poliția a localizat unul dintre locurile producerii exploziilor. Este vorba despre un câmp din adiacentul unei ferme din localitatea Cernița, raionul Florești. A doua explozie ar fi avut loc, potrivit informațiilor preliminare, în Camenca din stânga Nistrului.

Potrivit Poliției, experții Secției tehnico-explozivǎ ai instituției au stabilit că drona depistată în raionul Florești prezintă elemente specifice tipului „Gerbera”, utilizat de Federația Rusă.