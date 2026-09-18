Alegeri parlamentare în Rusia: Putin folosește scrutinul ca indicator de legitimare a războiului

Rușii au început să voteze vineri, 18 septembrie,r în cadrul alegerilor parlamentare de trei zile, despre care președintele Vladimir Putin a afirmat că vor demonstra că milioane de oameni „susțin armata sa care luptă în Ucraina”, chiar dacă majoritatea candidaților anti-război nu au fost autorizați să candideze, potrivit Reuters.

Se preconizează că alegerile pentru Duma de Stat, primele de la declanșarea războiului pe scară largă al Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, vor confirma menținerea dominației partidului de guvernământ „Rusia Unită”, pro-Putin, în cadrul sistemului politic rus strict controlat.

Rezultatul va fi probabil prezentat de Kremlin ca dovadă a sprijinului public larg pentru politicile lui Putin și, în special, pentru modul în care acesta conduce cel mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, aflat acum în al cincilea an.

„Alegerea și voința voastră vor demonstra încă o dată că milioane de oameni susțin soldații noștri, că suntem un popor unit, legat de valori comune, de memoria istorică și de dragostea pentru patria noastră, și că nimeni nu va reuși să ne dezbine sau să ne intimideze”, a declarat Putin într-un discurs televizat înaintea votului.

Un spot publicitar difuzat la televiziunea de stat, care îndemna oamenii să voteze, arăta comandanți militari ruși de-a lungul istoriei, urmat de imagini cu soldați care fluturau steagul național după ce câștigaseră o bătălie în Ucraina, însoțite de sloganul: „Vocea lor este vocea victoriei. Votul vostru este puterea Rusiei!”

Într-o altă inițiativă menită să ridice moralul și să încurajeze continuarea luptei până la victorie, fragmente osoase provenite de la mâna cu care mânuia sabia unui prinț rus medieval, care a obținut o victorie celebră asupra mongolilor, au fost trimise pe frontul din Ucraina în perioada premergătoare alegerilor.

Votând la Moscova, Anatoliy Simonenko, în vârstă de 76 de ani, a declarat că este liniștit în privința a ceea ce s-ar putea întâmpla după alegeri, pe fondul speculațiilor — negate în repetate rânduri de autorități — că ar putea fi anunțat un nou val de mobilizare.

„Există unele previziuni foarte sumbre, iar altele sunt mai optimiste. Mă aștept ca rezultatul să se situeze probabil undeva la mijloc. Războiul e război. Implică cheltuieli, cheltuieli pentru apărare și reduceri ale diverselor beneficii sociale. Ei bine, este necesar; nu se poate evita”, a declarat el pentru Reuters.

Un alt alegător, care a refuzat să-și dezvăluie numele, a spus că, în opinia sa, rezultatele pot fi ușor trucate și și-a exprimat îndoielile cu privire la sistemul de vot electronic utilizat în unele părți ale țării. Comisia electorală a respins aceste sugestii, calificându-le drept false.

Mass-media de stat l-a arătat pe Putin votând electronic din biroul său de la Kremlin.

Partidul anti-război, pus la colț

Majoritatea candidaților anti-război au fost excluși de pe buletinele de vot înainte ca scrutinul să înceapă în cele 11 fusuri orare ale Rusiei, după ce Curtea Supremă a hotărât luna trecută că partidul liberal „Yabloko” — care dorește un armistițiu în Ucraina — a încălcat regulile electorale, fapt pe care acesta l-a negat.

Unii candidați ai partidului „Yabloko” — care, în mod tradițional, a obținut doar un sprijin de o singură cifră în sondajele de opinie — candidează în continuare în circumscripții individuale care reprezintă jumătate din cele 450 de locuri din camera inferioară a parlamentului.

În perioada premergătoare alegerilor, Lev Shlosberg, o figură importantă a partidului „Yabloko”, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru comentarii referitoare la război. Vicepreședintele partidului, Maxim Kruglov, a fost condamnat în iunie la șapte ani de închisoare pentru acuzații similare.

Discreditarea armatei sau răspândirea a ceea ce autoritățile consideră a fi știri false sunt pedepsite cu pedepse lungi cu închisoarea.

Unele sondaje de opinie arată că sprijinul public pentru negocierile de pace a crescut la peste 60%, iar Kremlinul a afirmat în repetate rânduri că este gata să reia astfel de negocieri.