„Contract lovit de nulitate absolută”: Aeroportul este obligat (din nou) să reevalueze ofertele depuse la licitația privind elaborarea Master-Planului, după ce ANSC a anulat decizia de atribuire a contractului

Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a obligat Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) să facă o nouă reevaluare a ofertelor depuse către doi agenți economici la licitația privind elaborarea Master-Planului, anulând decizia de atribuire a contractului.

Aceasta este a doua contestație câștigată de către un agent economic, după ce la reevaluarea ofertelor efectuată de către AIC, după prima contestație a agentul economic, echipa de lucru a Aeroportului și-a menținut decizia inițială de atribuire a contractului.

La licitația, estimată la 20 de milioane de lei fără TVA, cea mai mică ofertă depusă de asocierea „Urban Scope” SRL – „Concrete & Design Solutions” SRL, 13,7 milioane de lei, fără TVA, a fost respinsă, iar câștigătoare a fost desemnată compania germană „AMD.SIGMA Strategic Airport Development GmbH”, cu o ofertă de 18,17 milioane de lei, fără TVA.

Master-Planul un „document strategic pe termen lung și stabilește viziunea de dezvoltare, definind clar obiectivele și strategiile de dezvoltare pentru următorii 10-20 de ani”, a menționat anterior chiar grupul de lucru al AIC care se ocupă de licitație.

Reevaluare efectuată cu „încălcarea prescripțiilor ANSC”

Agenții economici care au depus contestația repetată, „Urban Scope” SRL în asociere cu „Concrete & Design Solutions”, consideră reevaluarea efectuată de către AIC a fost efectuată „cu încălcarea prescripțiilor ANSC, fapt pentru care depunem prezenta contestație. Din actul contestat nu rezultă efectuarea unei reevaluări efective și motivate a ofertei AMD.Sigma, inclusiv sub aspectul nerespectării cerinței obligatorii privind limba ofertei, constatat expres de ANSC”.

De cealaltă parte, „Aeroportul International Chișinău, își menține decizia nr. 112 din 09.06.2026.”, prin care a declarat câștigător al licitației AMD.Sigma. Agentul economic în cauză a menționat într-o scrisoare transmisă ANSC că rezultatele reevaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii „reflectă o apreciere corectă a documentelor prezentate de operatorii economici”.

„AMD.Sigma consideră că argumentele invocate de SRL «Urban Scope» în contestație, inclusiv cele referitoare la conformitatea ofertei amd.sigma și la limba în care a fost prezentată propunerea tehnică, nu justifică anularea rezultatului reevaluării, motiv pentru care solicită de la Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor din Republica Moldova respingerea contestației repetate ca neîntemeiată și păstrarea în vigoare a deciziilor entității contractante”, a invocat agentul economic declarat câștigător de către AIC.

Aprecierea ANSC: orice contract încheiat cu nerespectarea deciziei ANSC este lovit de nulitate absolută

ANSC a constatat că echipa de lucru AIC a atribuit repetat contractul de achiziție pentru AMD.Sigma, a cărui ofertă fusese „irevocabil apreciată de ANSC ca fiind neconformă, devin incidente prevederile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 20/2026, care statuează expres că orice contract încheiat cu nerespectarea deciziei ANSC este lovit de nulitate absolută”, scrie ANC, precizând că Agenția are competența de a decide asupra continuării sau anulării procedurii de atribuire, inclusiv asupra anulării contractului atribuit.

„Din prevederile legale enunțate supra rezultă cu certitudine că decizia urma a fi executată de către entitatea contractantă, la caz, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul ÎS «Aeroportul Internațional Chișinău» nu a pus în executare măsurile dispuse prin decizia Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor referitor la oferta operatorului desemnat câștigător”, se arată în decizie.

ANSC a admis pretenția contestatorului „Urban Scope” SRL cu privire la oferta desemnată câștigătoare, urmând ca entitatea contractantă să își „conformeze acțiunile dispozițiilor prezentei decizii și să finalizeze procedura în strictă conformitate cu cadrul normativ în vigoare”.

Astfel, ANSC a anulat decizia de atribuire a contractului de achiziții, a obligat AIC, „ca măsură de remediere”, în termen de până la 30 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze ofertele „Urban Scope” SRL și „Amd.sigma strategic airport development gmbh”, depuse în cadrul procedurii de licitație, „cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei decizii și finalizarea procedurii de atribuire în conformitate cu legislația din domeniul achizițiilor sectoriale”.

Anterior, ZdG a scris că Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a admis integral, în luna iulie, contestația depusă de compania „Urban Scope” SRL împotriva rezultatelor licitației privind elaborarea Master Planului de dezvoltare a Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) și a obligat Aeroportul să reevalueze oferta acesteia, constatând că o parte dintre motivele invocate pentru declararea ofertei drept neconforme nu au fost fundamentate.