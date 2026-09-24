VIDEO Ce facem cu dronele rusești? Secretarul de stat al Ministerului Apărării, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de falsuri” discutăm cu Ghenadie Cojocaru, secretar de stat în domeniul politicii de apărare, despre dronele care ajung tot mai frecvent în spațiul aerian al R. Moldova și despre capacitatea țării de a le detecta și neutraliza.

De ce nu sunt doborâte dronele care traversează teritoriul R. Moldova? Avem cu ce să le neutralizăm și cine decide când trebuie intervenit? Cum a putut o dronă să ajungă până la Colonița, la câțiva kilometri de Chișinău, fără să fie detectată? Și cât de real este riscul ca un asemenea incident să provoace victime?

Discutăm și despre suspiciunea Ministerului Apărării că unele dintre dronele care traversează țara ar putea testa capacitatea noastră de apărare – dacă sunt detectate și interceptate, ce echipamente sunt folosite și unde sunt amplasate echipele responsabile. Vorbim despre sistemele de apărare de care dispune în prezent R. Moldova, limitele acestora, dar și despre cooperarea cu Ucraina, România și UE.