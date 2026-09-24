Drona depistată în raionul Florești prezintă elemente specifice tipului „Gerbera”: „A intrat în coliziune cu un copac, ulterior căzând la sol și explodând”

Drona depistată în raionul Florești prezintă elemente specifice tipului „Gerbera”, utilizat de Federația Rusă, au stabilit preliminar experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției. Potrivit oamenilor legii, este pentru prima dată când pe teritoriul țării este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord.

„Experții au stabilit cǎ drona a intrat în coliziune cu un copac, ulterior căzând la sol și explodând”, au precizat reprezentanții Poliției.

Identificarea exactă a aparatului urmează să fie confirmată în urma expertizelor de specialitate.

„Polițiștii continuă examinările pentru stabilirea exactă a modelului, producătorului, caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor incidentului”, a menționat Poliția.

Patru drone au survolat R. Moldova în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, de patru drone, anunță Ministerul Apărării al R. Moldova. Pentru o perioadă, spațiul aerian din zona de nord a fost închis.

Potrivit oamenilor legii, în două localități s-au auzit explozii. Poliția a localizat unul dintre locurile producerii exploziilor. Este vorba despre un câmp din adiacentul unei ferme din localitatea Cernița, raionul Florești. A doua explozie ar fi avut loc, potrivit informațiilor preliminare, în Camenca din stânga Nistrului.