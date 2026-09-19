Oameni Actorul care l-a adus pe Stalin pe scena din Chișinău. „Bolnavii” – o lecție despre putere și istorie

În cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale de la Chișinău, spectacolul „Bolnavii”, prezentat de actorii Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, a fost jucat în fața unui public pasionat de subiectele istorice. Pentru actorii timișoreni, așa cum spun chiar ei, întâlnirea cu publicul din R. Moldova a avut o semnificație aparte, deoarece, în opinia lor, subiectul spectacolului este înțeles mai profund în stânga Prutului datorită trecutului istoric comun cu Uniunea Sovietică.

„Suntem ceea ce iubim” este genericul celei de-a XI-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, desfășurată la Chișinău, sub auspiciile Teatrului Național „Mihai Eminescu”, în perioada 9–21 septembrie. Timp de 12 zile, Chișinăul a devenit capitala Teatrului românesc european. 19 teatre, 24 de spectacole, artiști din 14 orașe – București, Iași, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Constanța, Suceava, Oradea, Galați, Cahul, Bălți, Kiev – se reunesc la Chișinău în numele Teatrului.

Unul dintre cele mai dificile roluri din spectacol este cel al lui Iosif Stalin. Pentru actorul Ion Rizea, interpretarea acestui personaj a presupus o intensă muncă de documentare. „Piesa ne amintește cât de ușor poate fi pierdută libertatea atunci când puterea ajunge în mâinile unui dictator și cât de important este ca societatea să învețe din greșelile istoriei”, concluzionează acesta.

Despre pericolele transformării oricărui regim politic în unul totalitar

„Bolnavii” este unul dintre textele emblematice despre puterea politică. De fapt, e o trilogie despre putere scrisă în anii ’80 de autorul spaniol Antonio Álamo. Autorul piesei s-a documentat timp de câțiva ani înainte de a scrie textul, consultând numeroase documente oficiale. Astfel, a reușit ca piesa să dezvăluie pericolul transformării oricărui regim politic în unul totalitar. „Bolnavii” reprezintă imaginea unui continent bolnav de bolile conducătorilor săi, o imagine pe cât de incisivă, pe atât de plină de imaginație și de umor, spun realizatorii spectacolului. Deși piesa a fost scrisă cu decenii în urmă, tema ei pare să fie din ce în ce mai actuală. Cei implicați în acest spectacol consideră că și democrațiile vechi pot ajunge rapid în situații periculoase dacă societatea nu este atentă la modul în care este exercitată puterea.

Unul dintre cele mai dificile roluri din spectacol este cel al lui Iosif Stalin. Pentru actorul Ion Rizea, interpretarea acestui personaj a presupus o intensă muncă de documentare. De altfel, înainte de a începe repetițiile, actorii au urmărit timp de zece zile documentare despre personajele pe care urmau să le interpreteze: Adolf Hitler, Nikita Hrușciov, Eva Braun, Winston Churchill sau Lavrenti Beria, alte personaje din anturajul dictatorului, distruse ulterior de sistemul pe care l-au creat chiar ei. Realizatorii spectacolului au ținut ca din text, din jocul actorilor, din pauzele scenice, să transpară mesajul de altădată al lui Winston Churchill: „Cei care nu învață din istorie sunt condamnați să o repete.”

Actorul care l-a adus pe Stalin pe scena din Chișinău

Ion Rizea, actorul care îl interpretează pe Stalin, spune că acest rol a fost o adevărată provocare. El a încercat să prezinte cât mai convingător personalitatea dictatorului și să arate cine a fost acesta cu adevărat. „Din documentele și materialele studiate, Stalin apare ca unul dintre cei mai mari dictatori ai secolului al XX-lea”, explică Rizea, subliniind că unul dintre cele mai interesante momente prezentate în spectacol este întâlnirea lui Stalin cu Churchill, în urma căreia Europa a fost împărțită în sfere de influență. Această perioadă a avut consecințe dureroase pentru multe țări, inclusiv pentru cele din Europa de Est. Potrivit actorului, descoperirea acestor aspecte ale istoriei a fost una dintre cele mai interesante experiențe din munca sa asupra rolului.

„Pentru noi, prezentarea spectacolului la Chișinău este deosebit de importantă. R. Moldova a făcut parte din Uniunea Sovietică, iar acest trecut îi ajută pe spectatori, mai ales pe cei mai în vârstă, să înțeleagă mai bine realitățile istorice dezvăluite în piesă”, explică Ion Rizea, subliniind că reacția publicului de la Chișinău a fost una intensă, demonstrând că mesajul spectacolului a ajuns exact la spectatori.

Ion Rizea, care e și directorul Teatrului Național din Timișoara, nu a ezitat să dezvăluie dragostea sa și a colegilor săi pentru Chișinău. „De fiecare dată când venim aici avem sentimentul că ne întoarcem acasă. Pentru noi, orașul Chișinău este un loc foarte drag și sperăm să revenim cât mai curând”, spune Ion Rizea.

Cum ar fi arătat lumea dacă Stalin nu s-ar fi născut?

Directorul Teatrului de la Timișoara mai spune că teatrul continuă să aducă în fața publicului povești despre putere, oameni și societate, pregătind în prezent un nou spectacol – „Edmund”, după David Mamet.

La final, discuția revine la Stalin și la întrebarea cum ar fi arătat lumea dacă acesta nu s-ar fi născut. Ion Rizea spune că e mai greu de formulat un răspuns. După o scurtă pauză, actorul spune că, având în vedere evoluția Rusiei după revoluția bolșevică, este posibil ca un alt dictator să fi ajuns la putere. „Poate că numele ar fi fost diferit, însă regimul ar fi putut fi la fel de dur”, spune interpretul rolului lui Stalin în piesa „Bolnavii”.

Acesta susține că spectacolul „Bolnavii” nu este doar o poveste despre trecut, ci și un avertisment pentru prezent. „Piesa ne amintește cât de ușor poate fi pierdută libertatea atunci când puterea ajunge în mâinile unui dictator și cât de important este ca societatea să învețe din greșelile istoriei”, spune Ion Rizea.

Spectacolul „Bolnavii”, regizat de Irina Moscu, a avut premiera pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara pe data de 8 martie 2026. În septembrie 2026, teatrul și-a deschis stagiunea cu acest spectacol.

Reuniunea Teatrelor Naționale Românești se va încheia cu spectacolul „Caligula” de Albert Camus, în regia lui Ivan Urivski, spectacol montat la Teatrul Academic Național „Ivan Franko” din Kiev. În contextul războiului din Ucraina, spectacolul „Caligula” e de o actualitate aparte. Lectura contemporană a împăratului roman tiran intră în rezonanță cu experiența Ucrainei în lupta sa pentru libertate. Spectacolul abordează raportul dintre putere și morală, readucând în prim-plan o temă extrem de actuală, cea a dictaturii și a tiraniei. În regia lui Ivan Urivski, piesa dezvăluie un Caligula decăzut, monstruos, orbit de dorința absolutului, care distruge totul în calea sa.