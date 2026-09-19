„Încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova”: MAE al României condamnă deschiderea neautorizată în regiunea transnistreană a secțiilor de votare de către Rusia

Ministerul Afacerilor Externe a României a emis o declarație în care condamnă deschiderea unor secții de votare în regiunea transnistreană în cadrul alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse, precum și desfășurarea ilegală a scrutinului în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei.

„Ministerul Afacerilor Externe condamnă desfășurarea ilegală, în perioada 18-20 septembrie 2026, în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, a alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse, precum și deschiderea unor secții de votare pentru scrutinul menționat în regiunea transnistreană a R. Moldova, fără consimțământul autorităților constituționale”, a punctat Ministerul Afacerilor Externe de la București.

Potrivit diplomației de peste Prut, organizarea scrutinului în regiunea transnistreană încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova și „vine în totală contradicție cu eforturile autorităților de la Chișinău și ale partenerilor internaționali menite să faciliteze reglementarea politică a problemei transnistrene”.

Totodată, Ministerul român de Externe a subliniat că desfășurarea alegerilor în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei reprezintă „o încălcare gravă a dreptului internațional”.

„România respinge ferm orice încercare de a valida, prin organizarea unor procese electorale, consecințele acțiunilor ilegale ale Federației Ruse și subliniază că acestea nu pot produce efecte juridice și nu pot modifica statutul internațional al teritoriilor respective. (…) România reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și a R. Moldova, în cadrul frontierelor lor recunoscute internațional și respinge orice acțiune unilaterală prin care Federația Rusă urmărește să submineze ordinea juridică internațională”, se arată în declarație.

Potrivit informațiilor anunțate de partea rusă, pentru alegerile în Duma de Stat ar urma să fie deschise în total 17 secții de votare în R. Moldova: una la Chișinău și alte 16 în regiunea transnistreană.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova și i-a înmânat o notă de protest. MAE a contestat intenția Moscovei de a organiza secții de votare în raioanele din stânga Nistrului fără coordonarea cu autoritățile constituționale ale R. Moldova.

Alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse au loc în perioada 18–20 septembrie 2026.