VIDEO Cele două fețe ale Tiraspolului din ziua alegerilor pentru Duma de Stat. Reportaj ZdG printre stele roșii, cântece despre „Rusia-mamă”, uniforme și oameni care vor pace, dar îl aleg pe Putin

Numeroși polițiști și persoane în uniforme militare. Bărbați îmbrăcați în civil care supraveghează zona. Mașini ale așa-zisei miliții transnistrene și dubițe parcate în apropiere. La intrări – detectoare de metale, iar majoritatea votanților – persoane în vârstă, dar și părinți care își aduc cu ei copiii. Măsurile de securitate sporită se suprapun peste muzica rusească care domină atmosfera de la secțiile de votare pentru alegerile parlamentare din Rusia deschise la Tiraspol.

„Rusia nu omoară!” ne-a răspuns, sigură pe ea, o femeie născută la Cantemir, care așteaptă ca Odesa să devină rusească. Un etnic ucrainean a votat pentru „unirea cu Rusia”, iar când l-am întrebat despre ucrainenii care mor, ne-a răspuns că suntem „programați”. Un tânăr de 18 ani a votat pentru parlamentul rus, dar s-a delimitat de cetățenia rusă atunci când l-am întrebat ce ar face dacă ar fi chemat la război, precizând că, de fapt, nu este „pe deplin cetățean al Rusiei”.

Pe de altă parte, tot în Tiraspol, la o distanță de nici un kilometru de o secție de votare, am văzut și o altă realitate. Într-un parc am întâlnit oameni care privesc diferit scrutinul organizat de Federația Rusă și care au evitat să meargă la vot. Mulți dintre ei nu dețin cetățenia Rusiei, iar un bărbat care deține inclusiv cetățenia României ne-a vorbit, resemnat, despre faptul că nici nu încearcă să-și convingă rudele care dețin cetățenia Rusiei să-și schimbe viziunile.

La Tiraspol, ZdG a urmărit o zi de alegeri pentru Duma de Stat printre stele roșii, cântece despre „Rusia-mamă”, uniforme și oameni care spun că își doresc, înainte de toate, „pace”. Totuși, la finalul zilei, Tiraspolul nu a mai fost doar despre frică, Rusia, Moldova, război sau politică. A fost despre o femeie care a văzut un om însetat și i-a oferit, fără bani, o sticlă cu apă.