FOTO Experții au finalizat cercetarea locului din extravilanul satului Cotiujeni, unde au fost depistate fragmente de drone

Pe parcursul nopții, experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției au finalizat cercetarea la fața locului, în extravilanul satului Cotiujeni, raionul Briceni, unde în seara zilei de 24 septembrie au fost identificate fragmente de drone. Preliminar, a fost vorba despre un aparat de zbor. Deflagrația lui s-a produs la aproximativ 10 metri deasupra solului, în urma unui impact cu arborii din zonă.

Potrivit Poliției, pe o rază de aproximativ 25 de metri au fost constatate deteriorări ale copacilor, provocate de suflul exploziei.

„La fața locului au fost depistate fragmente ale „corpului” aparatului, confecționate din fibră de sticlă, precum și componente electronice, cabluri și elemente de alimentare cu energie. De asemenea, au fost identificate părți ale aripilor, dotate cu servomotoare și eleroane, pe unele componente fiind observate marcaje „ГЕРАНЬ 4”. A fost depistat și sistemul de propulsie – un motor turbo-reactiv, parțial deteriorat”, au precizat oamenii legii.

Toate componentele au fost transmise la expertizǎ.

Alte dispozitive sau substanțe explozive nu au fost depistate.

Sursa: Poliția

Fragmentele unei drone au fost depistate joi, 24 septembrie, în jurul orei 16:50, de o patrulă a Poliției de Frontieră din cadrul SPF Briceni, la aproximativ 1700 de metri de linia frontierei de stat, în interiorul R. Moldova, anunță Poliția de Frontieră.

Cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnați să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.

De asemenea, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112.

Patru drone au survolat R. Moldova în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, de patru drone, anunță Ministerul Apărării al R. Moldova. Pentru o perioadă, spațiul aerian din zona de nord a fost închis.

Potrivit oamenilor legii, în două localități s-au auzit explozii. Poliția a localizat unul dintre locurile producerii exploziilor. Este vorba despre un câmp din adiacentul unei ferme din localitatea Cernița, raionul Florești. A doua explozie ar fi avut loc, potrivit informațiilor preliminare, în Camenca din stânga Nistrului.

Potrivit Poliției, experții Secției tehnico-explozivǎ ai instituției au stabilit că drona depistată în raionul Florești prezintă elemente specifice tipului „Gerbera”, utilizat de Federația Rusă.