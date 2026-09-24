Fragmente de drone au fost depistate în extravilanul localității Briceni. Zona a fost izolată

Fragmentele unei drone au fost depistate joi, 24 septembrie, în jurul orei 16:50, de o patrulă a Poliției de Frontieră din cadrul SPF Briceni, la aproximativ 1700 de metri de linia frontierei de stat, în interiorul R. Moldova, anunță Poliția de Frontieră.

Zona în care au fost depistate fragmentele a fost imediat delimitată, iar la fața locului au fost solicitate serviciile specializate.

La moment, spre locul incidentului se deplasează subdiviziunile specializate, care urmează să întreprindă măsurile necesare și să stabilească toate circumstanțele incidentului.

„Vom reveni cu informații suplimentare pe măsura evoluției situației. Poliția de Frontieră de comun cu celelalte autorități, monitorizează în continuu situația, în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina”, a precizat instituția.

Cetățenii care aud zgomote specifice dronelor sau explozii sunt îndemnați să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.

De asemenea, oamenii sunt rugați să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112.

În această dimineață spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat de patru drone, anunță Ministerul Apărării al R. Moldova. Pentru o perioadă, spațiul aerian din zona de nord a fost închis. Primul obiect neidentificat a fost observat la 5:21 de către o patrulă a poliției de frontieră a R. Moldova. La ora 06:14, Serviciul Operații Aeriene a detectat survolarea neautorizată a spațiului aerian național de către un aparat de zbor fără pilot, care a pătruns în spațiul aerian al R. Moldova, din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina.

Un alt obiect a traversat spațiul aerian național la ora 6:35, din direcția Pridnistreanske, regiunii Vinița, în direcția Volovița, raionul Soroca. Ulterior, Serviciul operații aeriene a informat despre o altă dronă, care a survolat spațiul aerian la 06:58 din direcția localității Kodîma, regiunea Vinița.