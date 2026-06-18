Delegația R. Moldova și-a expus poziția cu privire la factorii care au generat degradarea situației în Zona de Securitate. Tiraspolul se arată nemulțumit de utilizarea cuvintelor „regiunea transnistreană a Republicii Moldova”

Prezența ilegală a posturilor structurilor de forță transnistrene pe drumurile publice, oprirea, înregistrarea și controalele abuzive la care sunt supuși cetățenii care le traversează, precum și împiedicarea accesului presei de pe malul drept al Nistrului la lucrările Comisiei Unificate de Control (CUC) în vederea exercitării atribuțiilor profesionale – aceștia sunt factorii care au generat degradarea situației în Zona de Securitate și blocajul în activitatea CUC, expusă de delegația R. Moldova.

Poziția a fost expusă la ședința săptămânală a Comisiei Unificate de Control, care s-a desfășurat la 18 iunie în orașul Bender, scrie Biroul Politici de Reintegrare.

Sursa citată scrie că reprezentanții Chișinăului au evidențiat încercările constante ale Tiraspolului de a politiza activitatea CUC și au subliniat că, după ani de încălcări grave ale Acordului din 21 iulie 1992, delegația transnistreană își manifestă deschis nemulțumirea chiar și față de titlul acestui document, în special față de utilizarea cuvintelor „regiunea transnistreană a Republicii Moldova”.

Potrivit comunicatului, delegația R. Moldova a propus adresarea unei solicitări către reprezentanții Misiunii OSCE în Moldova și ai Ucrainei în Comisia Unificată de Control de a analiza activitatea structurilor de forță transnistrene la posturile din Zona de Securitate și de a le evalua sub aspectul corespunderii cu actele de bază ale operațiunii de menținere a păcii și cu deciziile adoptate în cadrul CUC.

De asemenea, s-a cerut includerea subiectului referitor la inadmisibilitatea prezenței „grănicerilor” în Zona de Securitate, întrucât restricționarea libertății de circulație a persoanelor și mărfurilor, controalele nejustificate, înregistrarea ilegală a cetățenilor, precum și extinderea continuă a infrastructurii acestor posturi încalcă grav drepturile omului și destabilizează situația din zona de responsabilitate a Forțelor Mixte de Menținere a Păcii, notează Biroul Politici de Reintegrare.