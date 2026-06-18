Parlamentul European cere sprijin sporit pentru R. Moldova în contextul amenințărilor cu drone și condamnă incursiunile Rusiei în UE

Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă incursiunile cu drone și încălcările spațiului aerian atribuite Rusiei, pe care le consideră parte a unei strategii mai largi de destabilizare a Uniunii Europene.

Parlamentul declară că UE nu se va lăsa intimidată de campania Rusiei și este unită în hotărârea sa de a apăra securitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor membre ale UE și de a continua să sprijine Ucraina. Deputații își exprimă solidaritatea totală cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania și România, ale căror teritorii, spațiu aerian sau infrastructură critică au fost vizate de provocări hibride rusești.

„Incursiunile cu drone și încălcările spațiului aerian de pe teritoriul UE nu sunt incidente izolate, ci o parte integrantă a strategiei mai largi a Rusiei de intimidare a UE și a aliaților săi, potrivit eurodeputaților. Aceste acte ostile sunt agravate de o campanie agresivă de dezinformare care urmărește să intimideze persoanele care trăiesc în aceste zone, să răspândească frica, să dăuneze economiei locale și să creeze un pretext pentru posibile acțiuni de retorsiune”, se arată în comunicatul instituției.

Sprijin pentru Ucraina și Republica Moldova

Eurodeputații subliniază necesitatea consolidării cooperării operaționale cu Republica Moldova și Ucraina în domeniul apărării împotriva dronelor, inclusiv prin schimb de informații și creșterea capacităților de răspuns, și cer majorarea sprijinului financiar pentru Republica Moldova prin Instrumentul european pentru pace.

Consolidarea flancului estic al UE și al NATO

Rezoluția solicită crearea urgentă a unei veritabile Uniuni Europene a Apărării și subliniază că o integrare mai profundă, coordonarea și punerea în comun a resurselor sunt indispensabile pentru un răspuns eficace al UE la amenințările tot mai mari ale Rusiei.

Flancul estic al UE și al NATO trebuie consolidat în întregime, de la Arctica la Marea Neagră, inclusiv pe uscat, maritim și aerian, pentru a combate dronele și baloanele meteorologice, afirmă deputații. Ei subliniază că incursiunile deliberate ale Rusiei sunt menite nu numai să provoace și să destabilizeze statele membre, ci și să testeze și să exploateze punctele slabe ale capacităților de detectare și răspuns ale NATO.

Rezoluția a fost adoptată cu 412 de voturi pentru, 63 împotrivă și 53 abțineri.