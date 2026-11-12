VIDEO Modelul finlandez într-o școală din Moldova. Cum a schimbat o profesoară lecțiile

Cum arată o lecție inspirată din sistemul educațional finlandez, într-o școală din Republica Moldova? Copiii se mișcă, lucrează în echipă, își aleg singuri sarcinile, caută soluții și nu se tem să greșească. Iar jocurile nu sunt o pauză de la învățare, ci parte din lecție.

Ana Șmilevici, învățătoare la Gimnaziul Galata, a participat la o formare susținută de pedagogi din Finlanda și s-a întors cu peste 50 de jocuri și activități pe care le-a adaptat pentru elevii săi.

Acum, la orele ei, copiii învață prin mișcare, colaborare și rezolvarea unor probleme reale. Au libertatea să aleagă, să pună întrebări și să-și exprime ideile, iar profesoara îi încurajează să descopere singuri răspunsurile.

Ana își propune să împărtășească aceste metode și colegilor din gimnaziu, pentru ca experiența acumulată să fie valorificată și în alte clase.

Cum a schimbat o formare cu profesori din Finlanda modul de predare într-o școală din Moldova? Și ce putem prelua din modelele educaționale europene, adaptându-le la realitățile noastre?

Descoperiți povestea Anei Șmilevici în noul reportaj din campania „Europa de acasă”.

„Europa de acasă” este o campanie realizată de TeVezi Media cu sprijinul Agenției Naționale pentru Tineret. E despre tinerii din Republica Moldova care valorifică experiențele acumulate în țările europene și le transformă în schimbări concrete în comunitățile de acasă.