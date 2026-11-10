VIDEO A învățat chirurgie în Franța timp de 7 ani și a venit să opereze acasă. Povestea lui Mihai Casian, medic urolog la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

Șapte ani de formare și practică în spitalele din Franța. Apoi, o decizie importantă: să revină acasă și să pună în practică tot ce a învățat.

Mihai Casian este medic urolog la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Chișinău. După experiența acumulată în Franța, a contribuit la dezvoltarea chirurgiei laparoscopice în Moldova, extinzând tipurile de intervenții care pot fi realizate prin tehnici minim invazive, cu incizii mai mici și o recuperare mai rapidă a pacienților.

Dar schimbările nu se opresc în sala de operație. Mihai a adus și practici noi în pregătirea pacienților pentru intervenții, în organizarea tratamentului și în comunicarea dintre medic și pacient.

În Franța, a avut ocazia să învețe de la chirurgi cu experiență și să se pregătească inclusiv în chirurgia robotică, o tehnologie pe care speră să o vadă utilizată și în Republica Moldova.

Cum a reușit să pună în practică experiența franceză la Chișinău? Ce s-a schimbat pentru pacienți și ce inovații își propune să dezvolte în continuare? Descoperiți povestea lui Mihai Casian în noul reportaj din campania „Europa de acasă”.

„Europa de acasă” este o campanie realizată de TeVezi Media cu sprijinul Agenției Naționale pentru Tineret. E despre tinerii din Republica Moldova care valorifică experiențele acumulate în țările europene și le transformă în schimbări concrete în comunitățile de acasă. Parteneri media: TV8 și Ziarul de Gardă.

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