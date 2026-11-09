Kaja Kallas spune că nu vede niciun semn de bunăvoință din partea Rusiei în ceea ce privește negocierea păcii

Șefa politicii externe a Uniunii Europene a declarat luni, 9 noiembrie, că nu vede prea multe semne de bunăvoință din partea Rusiei în ceea ce privește negocierea unei soluții pentru războiul din Ucraina, adăugând că Moscova a semnat deja numeroase acorduri care stau la baza securității europene, dar nu le-a respectat.

Într-un interviu acordat agenției Reuters în marja reuniunii miniștrilor de externe ai G7 de la Paris, Kaja Kallas a mai afirmat că orice discuții viitoare privind securitatea europeană ar trebui conduse de Uniunea Europeană, în conformitate cu tratatele și structurile sale instituționale, și nu prin intermediul unor formate ad-hoc.

„Este clar că marile țări vor să discute doar cu alte țări mari”, a spus ea.

„Dar când vine vorba de chestiuni legate de securitatea europeană, Uniunea Europeană are linii de conduită foarte clare. Avem tratatele”, a mai spus ea.

Ea a adăugat că se așteaptă ca în zilele următoare unele țări europene să-și exprime, de asemenea, suspiciunile cu privire la o serie de amenințări false cu bombă înregistrate pe întreg teritoriul Uniunii.

Uniunea Europeană va trimite reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului European la negocierile de pace privind Ucraina, care vor începe marți, 10 noiembrie, la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, relatează Politico.

Pe lângă reprezentanții UE – Bjoern Seibert, șeful de cabinet al Ursulei von der Leyen, din partea Comisiei Europene, și Anna-Maria Boura, consiliera principală pentru politică externă a președintelui Consiliului European, António Costa –, la discuții vor participa și consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania și Regatul Unit, potrivit unui oficial german și a doi diplomați europeni.

Liderii UE au opinii divergente în privința modului în care reprezentanți ai UE ar trebui să fie reprezentată la aceste discuții.

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, i-a transmis săptămâna trecută o scrisoare lui António Costa, în care a criticat modificarea formatului negocierilor cu Rusia. Mesajul său a fost susținut de ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, care a pledat pentru implicarea unui grup mai larg de reprezentanți, inclusiv din partea instituțiilor UE, în negocierile de pace.

Reluarea negocierilor în format trilateral a fost discutată pe 21 octombrie, la Sankt Petersburg, în cadrul întâlnirii dintre Vladimir Putin și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff. După întrevedere, Ușakov a declarat că Moscova este pregătită să reia consultările în a doua decadă a lunii noiembrie. Printre subiectele principale s-ar număra crearea unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina.