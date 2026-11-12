EDITORIAL Marta Kos și UE – criticate de opoziția parlamentară și de Moscova

Marta Kos, comisara UE pentru extindere, a vizitat din nou R. Moldova la începutul lunii noiembrie 2026 și a fost criticată de mai mulți politicieni, parlamentari și lideri de partide. Aceștia, pe diverse canale de Telegram și în postări pe rețelele sociale, au criticat nu doar venirea ei, ci și ajutoarele europene pentru Moldova, în special cei 30 de milioane de euro sub formă de grant (ajutor care nu trebuie întors) în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor cetățenilor pentru resursele energetice în perioada rece a anului.

Vă amintesc că Uniunea Europeană întrunește 27 de state, care, împreună, au peste 450 de milioane de oameni pe un teritoriu de peste 4 milioane de kilometri pătrați. R. Moldova, cu 34 de mii de kilometri pătrați, o parte din ei controlați de Rusia, cu doar 2,5 milioane de cetățeni, dar și aceea cu gândul la UE, are cea mai mare parte de hotar cu Uniunea Europeană și este țară candidată. Relațiile unui stat atât de mic și de fragil (suntem pe locul 135 în lume după mărimea statului, cel mai mare fiind Rusia, care tocmai ne atacă), trebuie să aibă și are un singur obiectiv – relații bune cu vecinii și cât mai multă muncă pentru realizarea rapidă a integrării în UE.

În actualul context al crizelor de securitate, în siguranță se află doar statele cu o democrație bună, pregătite să se apere colectiv. Moldova nu se poate apăra singură. UE nu atacă Moldova, Rusia o atacă, deci apărarea ar fi garantată dacă am deveni membri ai comunității. În actualele condiții de insecuritate, nicio forță politică din Moldova nu are posibilitatea să asigure o bună apărare a statului – niciunul din cele peste 60 de partide înregistrate. În aceste condiții, toate partidele ar trebui să seteze activități de dialog și respect cu autoritățile europene pentru o integrare cât mai rapidă și calitativă.

Repet, UE, cu 4 milioane de kilometri pătrați de teritoriu, nu are nevoie de alți 34 de mii de kilometri de sărăcie; UE, cu 450 de milioane de cetățeni, nu are nevoie de încă 2,5 milioane de oameni, dintre care mulți îmbătrâniți, sărăciți și dezinformați. Noi, oamenii din Moldova, avem nevoie de protecție și integrare într-un spațiu civilizat și acum avem o șansă să ne unim toți împreună în jurul acestui obiectiv. Pentru că în UE speranța de viață e mai mare decât în Moldova, la fel și salariul mediu, la fel și pensia, la fel și PIB-ul.

Dodon însă, parlamentar și șef de partid întors recent de la Moscova, s-a năpustit cu mai multe postări agresive asupra acestei vizite a comisarei Kos: „Această apropiere politică oarbă de Uniunea Europeană a devenit prea costisitoare, prea dăunătoare și prea periculoasă pentru populația din Republica Moldova.” Deci, grantul oferit pe gratis tuturor, linia electrică oferită pe gratis tuturor sunt costisitoare în accepția lui Dodon. El a reiterat de câteva ori în ultimele zile că avem nevoie de gaz ieftin de la Moscova, restul nu contează.

Deputatul Ion Chicu s-a folosit de ocazie și a adresat o scrisoare comisarei pentru extindere, dar și altor oficiali europeni, în care a declarat că are loc uzurparea puterii, și a lansat o procedură de demitere a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. N-a luat în calcul că cetățenii nu l-au votat și de aceea nu are o majoritate parlamentară. La fel, nu a comentat beneficiile sprijinului european. Vasile Costiuc l-a susținut pe Ion Chicu. La fel și membrii fracțiunii PCRM.

Exact în acel moment, Sputnik Moldova, un canal rusesc, a distribuit mesaje în care spunea că ajutoarele UE sunt o mită pentru autoritățile Moldovei ca să nu cumpere gaze de la Moscova. Apoi, o avalanșă de alți politicieni pro-ruși și de canale de Telegram au rostogolit glume, zeflemele și falsuri despre ajutorul european oferit Moldovei, astfel încât, pe alocuri, mulți oameni nu au înțeles de ce a venit comisara Kos la Chișinău.

În primul rând, comisara Kos a participat la inaugurarea liniei electrice Vulcănești – Chișinău. Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău este prima linie electrică de o asemenea anvergură construită în Republica Moldova după independență. Este prima linie care taie dependența de Moldavskaia GRES, acaparată ilegal de Rusia, și este prima linie care ne conectează cu România și UE. Această linie a costat peste 60 de milioane de euro, cifră care include și finanțări europene. Din propriile resurse, R. Moldova nu a reușit niciodată să își construiască o asemenea linie, care să aparțină ei, nu altui stat. Din acest motiv, ar fi fost un gest firesc din partea autorităților, cât și a partidelor de opoziție, parlamentare și neparlamentare, să spună un simplu „mulțumesc”, căci de această linie vor beneficia și ei, familiile lor, copiii lor și tot neamul lor viitor.

În rândul doi, Marta Kos a venit să anunțe că UE oferă un ajutor nerambursabil cetățenilor R. Moldova pentru amortizarea prețurilor crescute la energie și agenți termici, care au crescut, de altfel, în lumea întreagă, inclusiv în UE. Ajutorul, la fel, va fi distribuit familiilor din Moldova, celor mai vulnerabile, așa cum s-a făcut și în anii trecuți. De aceste ajutoare vor beneficia și membrii partidelor din opoziție, familiile lor etc. Era cazul să spunem un simplu „mulțumesc” comunității europene pentru acest suport.

În al treilea rând, Marta Kos a venit să comunice că raportul de evaluare a muncii acestui stat asupra agendei de integrare europeană e bun, multe capitole sunt chiar foarte bine făcute. De când există acest stat, de 35 de ani, R. Moldova nu a fost de prea multe ori lăudată pentru munca sa de îmbunătățire a democrației. Iată acum Moldova primește și sprijin și aprecieri pentru muncă. Ar fi cazul să acceptăm că unele lucruri merg bine și să ne gândim cum să ne implicăm toți ca toate să se miște mai bine și mai repede. Și să spunem „mulțumesc” UE. Căci știm că actualmente sunt cel puțin 9 state pe lista de integrare în UE și nu toate au note bune în catalogul european la rapoartele de evaluare. Iar notele bune nu se dau fără muncă, mai ales statelor mici și vulnerabile.