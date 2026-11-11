Ucraina a respins propunerea Statelor Unite de modificare a granițelor regiunilor Donețk și Luhansk, astfel încât Rusia să poată raporta cucerirea lor completă, a declarat o sursă ucraineană a publicației The Telegraph, apropiată negocierilor.

Potrivit interlocutorului publicației, delegația Ucrainei „nu a discutat niciodată nicio concesie în privința teritoriilor pe care Rusia le ocupă”. „Ucraina nu va recunoaște niciodată acest lucru — nici de facto, nici de jure. Aceasta a fost întotdeauna poziția noastră la masa negocierilor”, a spus acesta.

Anterior, The Economist a scris că negociatorii americani au înaintat ideea modificării granițelor regiunilor Donețk și Luhansk în cadrul unui acord teritorial între Rusia și Ucraina. Potrivit interlocutorilor publicației, ideea era ca Rusia să poată pretinde că a cucerit complet regiunile, în timp ce Ucraina nu ar fi trebuit să cedeze teritorii suplimentare.

O altă publicație a transmis că Representanții SUA sunt pregătiți să facă anumite concesii Moscovei pentru a debloca procesul de negocieri privind reglementarea pașnică din Ucraina. În special, Washingtonul va fi dispus să ridice sancțiunile împotriva Rusiei, introduse ca răspuns la ocuparea teritoriilor ucrainene de către aceasta, a scris The Washington Post, citând oficiali americani.

La Abu Dhabi, pe 11 noiembrie, a început a doua zi a negocierilor dintre Rusia și Ucraina, cu participarea SUA. Potrivit Politico, în prima zi, părțile au discutat despre garanțiile de securitate pe care Ucraina și Rusia ar dori să le obțină după încheierea războiului, precum și despre aspecte legate de schimbul de prizonieri. Cea de-a doua zi va fi dedicată discuțiilor pe marginea chestiunii teritoriale.

În prima zi de negocieri, delegația rusă a fost reprezentată de cinci membri ai delegației și șase experți. Patru dintre aceștia, după cum a observat publicaț̦ia „Agentstvo”, participă pentru prima dată la astfel de negociere.

În rolul unuia dintre experți din cadrul delegației ruse figurează șeful Departamentului de Operațiuni de Contrainformații (DKRO) din cadrul FSB, Dmitri Minaev. Conform surselor publicaț̦iei The Wall Street Journal din cadrul serviciilor secrete occidentale, angajații DKRO se ocupă cu acțiuni de diversiune în Ucraina. Sursele ucrainene ale ziarului susțineau că Minaev și departamentul său se află în spatele unei tentative eșuate de asasinat asupra fostului conducator al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, Kiril Budanov. În prezent, Budanov ocupă funcția de șef al Cabinetului Președintelui Ucrainei și participă la negocierile de la Abu Dhabi ca membru al delegației ucrainene.

