VIDEO Cetățenii R. Moldova – ademeniți să facă mercenariat în armata rusă: sute de mii de lei promiși, transport, cazare și cetățenia Rusiei. Interacțiunea ZdG cu o rețea de racolare

Plată unică de 480 de mii de lei, un salariu lunar între 37 și 47 de mii de lei moldovenești și cetățenia Rusiei – astfel încearcă o rețea de recrutare să ademenească cetățenii R. Moldova (și nu doar) pentru a semna contracte cu armata Rusiei și a ucide oameni nevinovați în Ucraina.

ZdG a intrat în contact cu administratorul unui grup de Telegram care racolează persoane pentru a face mercenariat pentru Federația Rusă. După ce reporterul ZdG s-a dat drept un tânăr interesat să se înroleze în armata rusă, administratorul i-a trimis capturi de ecran ale unor discuții cu alte persoane, fotografii și imagini video cu bărbați racolați pentru mercenariat, activitate interzisă de legislația R. Moldova și pedepsită penal.

„Noi vă cumpărăm cel mai apropiat bilet până în Rusia. Când o să ajungeți, veți fi cazat într-un hotel și va începe pregătirea documentelor rusești necesare, undeva vreo patru zile va dura. Mai departe, veți merge la centrul de distribuție și de acolo – la centrul de instruire”, l-a asigurat administratorul grupului de Telegram de racolare în armata rusă pe reporterul ZdG.

Potrivit unui studiu al WatchDog, au fost identificate patru reclame de recrutare pentru Moldova, publicate de trei pagini, și 86 de reclame îndreptate spre alte țări: Belarus, Asia Centrală, state din America Latină și Africa Francofonă.

Pagină web cu legături în Rusia

Notă: Legislația R. Moldova interzice participarea cetățenilor săi la conflicte armate pe teritoriul altor state în schimbul unor beneficii materiale sau în cadrul formațiunilor paramilitare, fiind prevăzută o pedeapsă de la 5 la 10 ani de închisoare.

ZdG a identificat o pagină web promovată pe Facebook, care propune serviciu militar pe bază de contract în Rusia, cu mottoul „Un loc de muncă pentru bărbați adevărați”.

Pagina web folosește fragmentul de cod „Facebook Pixel”, care are rolul de a efectua o „amprentare digitală” a vizitatorilor. În momentul în care un utilizator dă click pe reclama de pe Facebook, profilul său real este marcat și transmis recrutorilor.

Site-ul are o adresă IP înregistrată în Emiratele Arabe Unite, însă conținutul vizual provine direct din orașul Perm, Federația Rusă, prin intermediul unui alt IP, care aparține companiei „EdgeCenter”, care activează în domeniul IT și este acreditată oficial de Ministerul Dezvoltării Digitale de la Moscova. Mai mult, întregul trafic este protejat de serverele de tip proxy ale companiei rusești de securitate „DDoS-GUARD”, concepute special pentru a ascunde locația reală a bazelor de date.

„Trebuie să înțelegeți și să acceptați toate riscurile, inclusiv posibilitatea de a fi rănit sau de a vă pierde viața”

Pentru semnarea contractului se propune o plată unică în valoare de 482 de mii de lei și un salariu lunar între 37 și 47 de mii de lei. La fel, se menționează că se oferă „cele mai bune condiții de muncă”, cu precizarea că „activăm de peste doi ani și avem grijă de fiecare persoană care dorește să lucreze cu noi”.

Printre condițiile enunțate se numără transportul „din orice regiune a țării până în Rusia. De asemenea, vă ajutăm cu obținerea vizei ruse și cu pregătirea documentelor necesare pentru cetățenii străini.”

Pe pagina web este un link către grupul de Telegram „Contract cu Armata Rusă”, unde sunt evidențiate mai multe condiții necesare pentru a semna contractul. Acolo se menționează că plățile vor fi efectuate pe un cont bancar rusesc, care va fi deschis după sosirea în Rusia, iar cazarea, alimentația, viza și cheltuielile de călătorie vor fi achitate „integral de noi”.

Un alt detaliu este că după semnarea contractului „veți putea depune o cerere pentru obținerea cetățeniei ruse prin procedură simplificată, în conformitate cu Decretul din 4 ianuarie 2024”, semnat de Vladimir Putin, care stabilește o procedură de acordare a cetățeniei ruse pentru cetățenii străini care semnează un contract de serviciu militar în armata rusă, cât și pentru familiile acestora.

Potrivit grupului, „natura activității” reprezintă serviciul militar „activ în zone de conflict, în condiții de risc ridicat”, iar responsabilitățile includ „participarea la operațiuni de luptă cu utilizarea armelor”. La fel, se menționează că „înainte de trimitere” (pe front, n. r.), „veți urma pregătire militară și veți primi tot echipamentul necesar, inclusiv uniformă și alte materiale necesare. Trebuie să înțelegeți și să acceptați toate riscurile, inclusiv posibilitatea de a fi rănit sau de a vă pierde viața.”

Mesajul pe grup se finalizează cu următoarea instrucțiune: „Înregistrați un scurt videoclip în care: prezentați-vă pe scurt – spuneți numele, vârsta și țara dumneavoastră. Povestiți despre experiența și motivația dumneavoastră. La final, spuneți clar: «Mă numesc (nume și prenume). Înțeleg și accept toate riscurile și îmi exprim consimțământul în mod voluntar, fără nicio constrângere sau înșelăciune.» Vă rugăm să trimiteți toate înregistrările video exclusiv prin mesaje private administratorilor grupului”, îndeamnă autorii grupului de Telegram.

Reporterul ZdG a înregistrat un astfel de video, în care s-a dat drept un tânăr de 24 de ani, pe nume Ion Botnaru. Acest video a fost transmis către administratorul grupului de Telegram, „Dmitri Klimov”.

Discuția cu administratorul grupului de racolare

Dmitri Klimov: Bună ziua, prietene! Înțelegi limba rusă?

ZdG: Da.

Dmitri Klimov: Perfect. Prietene, îți sunt cunoscute toate condițiile și unde o să mergi?

ZdG: Da, înțeleg.

Dmitri Klimov: Bine. Când planifici să mergi? Ai un pașaport valabil? Sunt careva restricții de a părăsi Moldova? Ai fost anterior în Rusia? Noi vom achita integral zborul și pregătirea documentelor.

ZdG: O să pot peste o săptămână. Am un pașaport valabil, fără restricții. În Rusia n-am fost.

Dmitri Klimov: Perfect, trimite-mi o poză a pașaportului. Acest lucru este necesar pentru verificarea de către serviciului nostru de securitate, iar în consecință, eu voi putea să-ți cumpăr bilete la avion. Din ce oraș ești? La fel, este nevoie de un număr de telefon.

ZdG: Din Chișinău (a transmis un număr de telefon). Pașaportul acum nu este la mine, pot mâine să transmit.

Dmitri Klimov: Perfect. Mai bine să nu amâni, pentru că verificarea va dura la sigur câteva zile.

ZdG: Iar după verificare ce să fac mai departe?

Dmitri Klimov: Când veți fi gata, veniți în Aeroportul din Chișinău, transmiteți geolocația și o fotografie unde sunteți la aeroport. Noi vă cumpărăm cel mai apropiat bilet până în Rusia. Când o să ajungeți, veți fi cazat într-un hotel și va începe pregătirea documentelor rusești necesare, undeva vreo patru zile va dura. Mai departe veți merge la centrul de distribuție și de acolo – la centrul de instruire.

ZdG: Contractul va fi semnat în Rusia?

Dmitri Klimov: Da.

ZdG: După instruire, deja pe loc, se va decide unde anume pe front voi merge?

Dmitri Klimov: Da, reieșind din abilitățile tale, după instruire ți se va repartiza o funcție și tipul trupelor. De asemenea, ți se va cere să scrii o autobiografie. De exemplu, dacă ai lucrat la mașini, vei fi inginer de reparații.

ZdG: Am înțeles. Atunci mâine transmit fotografia pașaportului.

Dmitri Klimov: Bine, o să aștept. Zborul îl planificăm pentru 25 (octombrie, n. r.), e bine?

ZdG: Da, se potrivește.

Dmitri Klimov: Bine, prietene, o să aștept documentul tău.

„Eu acolo îi consult cu privire la cum să transmită bani în țările lor. În Moldova va fi mult mai simplu de transmis”

A doua zi am depistat că site-ul de recrutare a fost șters sau accesul către acesta a fost limitat. Administratorul grupului de Telegram a precizat că paginile web „se schimbă periodic”. La fel, utilizatorul „Dmitri Klimov” a venit cu unele detalii despre deschiderea unui cont într-o bancă rusească.

„O să veniți personal la bancă, deschideți contul, o să primiți un card și acces la un cabinet personal doar prin numărul personal, care, la fel, o să-l faceți în Rusia. Toate plățile se vor efectua pe acest card, în ruble. Dacă este o necesitate, putem ajuta cu transferuri internaționale pentru rude, fără comisioane sau orice alte deduceri din plățile dumneavoastră”, a scris acesta.

Pentru a obține mai multe informații de la administratorul grupului de Telegram, reporterul ZdG i-a spus acestuia că are „dubii și am nevoie de măcar o mică confirmare”.

„Noi avem oameni din Serbia care recent au venit (în Rusia, n. r.). Eu pot să-ți dau contactul lui, dacă va accepta. Vă puteți scrie și el va confirma tot”, a scris administratorul grupului, care a trimis și un mesaj audio.

„Noi, în mare parte, am avut latino-americani în ultima săptămână, cu care se poate de discutat. Alți băieți deja duc serviciul în centre de instruire sau trec comisiile medicale. Din cei care pot să-i dau pentru discuție cred că avem un sârb. Pot oferi contactul lui. În general, pot oferit fotografii ale unor convorbiri. Băieții spun că li s-a făcut un card în bănci rusești. Eu acolo îi consult cu privire la cum să transmită bani în țările lor. În Moldova va fi mult mai simplu de transmis (banii, n.r.). Noi, acum, cu băieții, cu transferul în Ecuador ne-am chinuit. Am găsit o aplicație universală. La fel, va fi foarte simplu dacă știți și puteți să vă folosiți de criptovalute sau eu o să vă învăț, ca în așa mod să transmiți bani familiei. În general, la acest aspect nu sunt probleme. Eu acum o să trimit niște fotografii de confirmare”, a spus „Dmitri Klimov” în mesajul audio, după care a transmis mai multe fotografii.

În una dintre imagini este o captură de ecran a conversației cu un cetățean din Serbia:

Dmitri Klimov: Ce mai faci? Când ai primit banii în cont? Poți să-mi spui cine a fost la discuția de la hotel, ca să-i trimit niște bani pentru țigări și băuturi? Anunță-mă când va fi deschis contul.

Cetățeanul sârb: Au ajuns, slavă Domnului.

„Ei îți achită toate cheltuielile de transport. Trăiești într-un super hotel”

În captura de ecran a discuției este și o fotografie a unui card bancar rusesc al băncii Promsviazbank (PSB), care folosește sistemul rusesc de plăți „Mir”. PSB este o bancă de stat din Rusia, controlată de guvernul rus și desemnată ca instituție financiară principală pentru sprijinirea complexului militar-industrial și a armatei ruse. Banca a fost utilizată pentru a transmite bani către persoanele care au fost corupte de rețeaua lui Ilan Șor la alegerile prezidențiale și referendumul din 2024.

În celelalte imagini transmise de Dmitri Klimov apar mai mulți bărbați în uniforme militare, care, după spusele acestuia, ar fi din America Latină. În una dintre imagini, șase bărbați s-au fotografiat pe fundalul Catedralei „Sfântul Isaac” din Sankt Petersburg, Rusia. La fel, a fost atașată imaginea unui bilet de îmbarcare emis de Turkish Airlines pentru zborul din 22 octombrie, pe cursa Istanbul – Sankt Petersburg.

L-am contactat și pe cetățeanul sârb, datele căruia au fost transmise de către Dmitri Klimov. În profilul de pe Telegram acesta are pseudonimul „M V”, iar imaginea de profil este drapelul Federației Ruse.

„Pe rețelele sociale a fost un anunț despre slujba voluntară în armata rusă. Îți explic pe scurt: Ei îți achită toate cheltuielile de transport. Trăiești într-un super hotel, unde este dejun și cină. Acolo te afli 2-3 zile. Cât timp ești în hotel, vine un băiat care te duce să dai analize de sânge, că nu ai HIV/SIDA, după mergi ca să fie făcută o asigurare pe numele tău și mergi să-ți faci un număr de telefon rusesc. Când termini totul, seara vine un băiat și o fată care îți explică totul ce ține de contract. Noi astăzi am ieșit din hotel și mergem în centrul de instruire și acolo se semnează contractul”, a scris acesta.

„Haideți să luptăm pentru Mother Rusia. Trebuie să fim de partea dreptății, prieteni”

Utilizatorul „Dmitri Klimov” a transmis ulterior trei clipuri video cu „ultimii noștri candidați, care au raportat că totul este bine la ei”. În aceste imagini apar persoane din America Latină care povestesc despre condițiile în care sunt întreținuți și despre banii pe care-i primesc după ce au semnat contractul cu armata rusă.

În unul dintre clipuri, un bărbat spune că este din Columbia și că se află într-un spital militar din Rusia. În acest video poate fi observată o adresă – strada Șibankov 58, Naro-Fominsk, regiunea Moscova, iar pe fundal sunt auzite mai multe voci de tineri care vorbesc în limba rusă. Adresa indicată coincide cu locația filialei nr. 3 a Spitalului Clinic Militar nr. 1586 al Ministerului Apărării al Federației Ruse.

„Bună dimineața, prieteni din Columbia și din toată America Latină. Numele meu este Andres Caicedo, din Columbia, orașul Cartagena. Prieteni, vă invit să faceți parte din această armată puternică a Federației Ruse […] Aici este cardul meu. Am retras 5000 de ruble în numerar (arătând mai multe bancnote, n. r.), prietene, banii chiar sosesc […] Aici nimic nu este pe ascuns, aici totul este complet legal și transparent. Poți veni din orice țară, că tu, când ajungi aici, în Rusia, și te încorporezi în armată, ești un soldat al armatei ruse. Aici nimic nu este clandestin, aici nu există paramilitari. Haideți să luptăm pentru Mother Rusia (Rusia mamă, n .r.). Trebuie să fim de partea dreptății, prieteni. Vă invit pe toți să veniți în Rusia”, a spus persoana din acel video.

În celelalte două videouri transmise de „Dmitri Klimov” apar mai mulți bărbați. În primul, unul dintre ei spune că „sunt candidați proaspăt sosiți din El Salvador și Honduras”, ținând în mână un pașaport al Ecuadorului. Acesta a menționat că „suntem cazați la un hotel pe 5 zile” și că „ni s-a cerut să filmăm acest videoclip pentru a putea confirma că totul este real. Până în prezent, totul a fost respectat conform înțelegerilor.”

În cel de-al treilea video, un tânăr spune că de „când am ajuns, a fost pur și simplu excelent, nu am de ce să mă plâng […] Ca peste tot, sunt reguli care trebuie respectate, dar dacă le respecți, mergi ca uns […] Vă așteptăm aici, prietenii mei din Columbia, care vor să vină, veniți, veniți, că aici este nevoie de energie, determinare, forță, curaj. Așa că vă așteptăm aici cu o îmbrățișare”, a spus acesta, filmând alți tineri care poartă uniforme militare într-o încăpere asemănătoare unei cazărmi.

După ce reporterul ZdG i-a scris că, de fapt, este jurnalist și a solicitat o reacție la cele relatate mai sus, „Dmitri Klimov” a șters conversația de pe Telegram.

Studiul WatchDog: patru reclame pentru Moldova, publicate de trei pagini și 86 de reclame îndreptate spre alte țări

În timp ce documentam acest subiect, comunitatea „WatchDog” a publicat un studiu „despre cum Rusia caută prin reclame pe Facebook mercenari pentru războiul împotriva Ucrainei”.

Potrivit studiului, au fost identificate patru reclame pentru R. Moldova, publicate de trei pagini, și 86 de reclame îndreptate spre alte țări: Belarus, Asia Centrală, state din America Latină și Africa Francofonă. În studiu este prezentă și pagina web identificată de ZdG.

„Am reușit să identificăm o rețea întreagă de pagini anonime care rulează reclame, nu doar în R. Moldova, despre recrutarea în armata rusă, dar și în țările din Asia Centrală, America Latină, Africa Francofonă și chiar Belarus. Cea mai țintită țară în această campanie era chiar Republica Belarus, unde lor li se promitea deschis că dacă aderi la armata rusă ca soldat, vei beneficia de un premiu bănesc între 45 – 50 de mii de dolari pentru semnarea contractului. Acolo se spunea deschis că soldații din Belarus care vor fi recrutați nu vor fi trimiși pe front, vor face parte din diviziile de drone sau din persoanele care se vor ocupa pur de logistică. Aceste mesaje însă difereau de la țară la țară”, a declarat expertul WatchDog, Andrei Rusu.

Expertul WatchDog, Andrei Rusu/ Foto: ZdG

Potrivit expertului, rețeaua de recrutare utiliza mesaje și condiții diferite, în dependență de țara pentru care este țintit mesajul.

„Rețeaua funcționează pe felul următor: mai întâi, cu ajutorul paginilor anonime, pot fi pagini care anterior rulau reclame pentru cazinouri online, rușii setează o serie de campanii online prin intermediul unor bannere, ca să nu fie identificat textul de către Meta, pe care publică anunțurile date. Indiferent de țara în care au nevoie să targeteze publicul, ei setează în limba acelui stat anunțul de care au nevoie, cu promisiunile bănești, despre cetățenie și despre cazare și transport. Ulterior, în unele cazuri acestea transmit formulare către niște site-uri anonime care sunt descrise fie ca site-uri de catering, cum am identificat în cazul unui site din Asia Centrală. Iar pe acel site, ei sunt îndemnați să completeze un formular sau să intre în contact pe un canal de Telegram anonim cu recrutorul. Astfel are procesul ăsta de recrutare”, a precizat acesta.

Potențialii candidați sunt întrebați dacă sunt disponibili să zboare către Federația Rusă. Li se cere copia pașaportului și câteva acte despre starea de sănătate.

„Pe Republica Moldova noi am reușit să identificăm trei pagini anonime, patru bannere care rulau aceste reclame pe Facebook, Instagram. Dar ce ține de promisiuni, ei promiteau aproape jumătate de milion de lei pentru semnarea contractului cu armata rusă. Ei promiteau 37 – 47 de mii de lei lunar pentru serviciul militar în armata rusă. Pe lângă aceasta, ca să nu fii, chipurile, pasibil de condamnare penală în propria țară, se propunea și cetățenia Federației Ruse. Însă aceștia nu menționau că, de fapt, chiar dacă tu beneficiezi de cetățenia statului rus, oricum vei fi pedepsit în R. Moldova pentru mercenariat. Aceasta mai degrabă era o evaziune față de legile rusești, că în Rusia tot este interzis mercenariatul și pentru ca să nu fii pedepsit după legile încă a Federației Ruse, tu trebuia să obții și cetățenia rusească”, a menționat expertul WatchDog, Andrei Rusu.

IGP: Unii dintre moldovenii din armata rusă ar fi recrutați din locurile de detenție din Federația Rusă

Conform datelor proiectului ucrainean „Vreau să trăiesc”, Moscova a recrutat ilegal pentru războiul împotriva Ucrainei cel puțin 857 de cetățeni ai R. Moldova, dintre care 81 au decedat, iar alți 8 se află în prizonierat, se arată în mesajul publicat pe 26 august 2026 de către Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR).

„GUR reamintește că singura posibilitate reală de a supraviețui în războiul criminal împotriva Ucrainei, atât pentru mercenarii străini din armata rusă, cât și pentru cetățenii statului agresor, este predarea voluntară în prizonierat”, se arată în mesajul autorităților ucrainene.

În răspunsul la solicitarea de informații transmisă de ZdG, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a comunicat că majoritatea cetățenilor R. Moldova care s-au înrolat în forțele armate ale Federației Ruse dețin și cetățenia Federației Ruse. „Totodată, există informații potrivit cărora unii dintre aceștia ar fi fost recrutați din locurile de detenție din Federația Rusă în care își executau pedepsele.”

„În ceea ce privește modalitățile și condițiile de recrutare, autoritățile competente dețin date și informații obținute în cadrul cauzelor penale instrumentate de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, inclusiv cu privire la acțiuni de promovare și îndemnare la înrolarea în forțele armate ale Federației Ruse în baza contractului, desfășurate prin intermediul platformelor de comunicare, a rețelelor de socializare și a altor platforme online”, a menționat IGP, precizând că nu poate comunica informații suplimentare, deoarece acestea fac parte din materialele unor cauze penale.

SIS: Detaliile privind informațiile operative și măsurile specifice întreprinse de Serviciu nu pot fi făcute publice

La fel, cu un răspuns la o solicitare de informații transmisă de ZdG a venit și Serviciul de Informații și Securitate (SIS).

„Serviciul examinează riscurile la adresa securității naționale asociate tentativelor de recrutare a cetățenilor Republicii Moldova în structuri militare străine, inclusiv prin intermediul platformelor online și al altor canale de comunicare. În limita competențelor legale, informațiile relevante sunt valorificate în scopul identificării, prevenirii și contracarării amenințărilor la adresa securității statului, inclusiv prin cooperarea cu autoritățile competente. Totodată, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 136/2023, informațiile din domeniul asigurării securității statului, obținute în rezultatul activității Serviciului, sunt comunicate destinatarilor prevăzuți de lege, în funcție de competențele acestora. Divulgarea informațiilor referitoare la activitatea contrainformativă și informativă externă, inclusiv a celor privind sursele, metodele și mijloacele utilizate, este supusă regimului de protecție stabilit de art. 12 din aceeași lege și de legislația privind secretul de stat. În acest context, detaliile privind informațiile operative și măsurile specifice întreprinse de Serviciu nu pot fi făcute publice”, se arată în răspunsul oferit de SIS.

15 cetățeni ai R. Moldova – condamnați pentru mercenariat în favoarea Rusiei

În ultimii ani, conform datelor de pe portalul instanțelor de judecată, nu mai puțin de 15 cetățeni ai R. Moldova au fost condamnați la închisoare pentru activitate de mercenariat în favoarea Rusiei. Pedepsele variază între 2 și 6 ani de închisoare cu executare. Din hotărârile identificate de ZdG, bărbații au participat la acțiuni militare în perioada 2014–2021, pe teritoriul regiunilor separatiste Donețk și Luhansk din Ucraina, în majoritatea cazurilor motivația fiind banii promiși de Rusia, însă nu în toate cazurile aceștia au primit banii.

Vitalie Cojocari, în perioada lunilor decembrie 2014 – ianuarie 2015, aflându-se pe teritoriul Ucrainei, s-a înrolat într-o forțiune armată a autoproclamatei Republici Populară Lugansk, în cadrul căreia, contra unei remunerări bănești promise, a participat în calitate de ostaș, la conflictul militar care are loc în sud-estul Ucrainei, din regiunea Lugansk. Acesta a menționat în instanța de judecată că i-au fost promiși câte 3000 de dolari lunar, însă nu ar fi primit banii. El a fost condamnat la închisoare de 3 ani și 6 luni, cu suspendare, pe o perioadă de probațiune de 2 ani.

Victor Hliustov, în perioada lunilor decembrie 2014 – ianuarie 2015, a racolat și asigurat transportarea unui cetățean al R. Moldova, dar și altor persoane în curs de identificare, pentru a participa în calitate de mercenari în conflictul armat din estul Ucrainei, fiind condamnat la 6 ani de închisoare.

Alexandr Zaharov în perioada anilor 2014 – 2015, aflându-se pe teritoriul Ucrainei, s-a înrolat într-o formațiune armată a autoproclamatei Republici Populare Lugansk, în cadrul căreia, contra unei remunerări bănești promise, a participat la conflictul militar în sud-estul Ucrainei. Acesta a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare.

Ion Iftodi, în luna martie – aprilie 2015, aflându-se pe teritoriul Federației Ruse și ulterior pe teritoriul Ucrainei, s-a înrolat în Batalionul „SMERȘ”, regiunea Donețk, al forțelor separatiste din regiunea Donețk, în cadrul căruia, contra unei remunerări materiale, a participat în calitate de ostaș la conflictul armat din estul Ucrainei, în regiunile Donețk și Lugansk. El a fost condamnat la 2 ani de închisoare.

Radu Chirilov, în perioada anului 2014, aflându-se pe teritoriul Federației Ruse și ulterior pe teritoriul Ucrainei, s-a înrolat pentru satisfacerea serviciului militar în Batalionul „Sparta”, regiunea Donețk, al forțelor separatiste din regiunea Donețk, în cadrul căruia, contra unei remunerări bănești, a participat în calitate de ostaș la conflictul armat din estul Ucrainei, în regiunile Donețk, fiind condamnat la 3 ani de închisoare.

Rodion Savin, în perioada iulie 2016 – 2021 aflându-se pe teritoriul Ucrainei, s-a înrolat în formațiunea militară „Первая Славянская Бригада”, formațiune armată a autoproclamatei Republici Populare Doneţk, în cadrul căreia, contra unei remunerări bănești promise, a participat în calitate de ostaș, la conflictul militar care are loc în sud-estul Ucrainei, din regiunea Doneţk. El a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare.