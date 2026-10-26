VIDEO O valiză cu idei din Europa pentru tinerii din Moldova: cum să combată bullyingul

La doar 17 ani, Alexandra Moldovan a descoperit în Danemarca practici de orientare profesională și dezvoltare personală, pe care a decis să le aducă acasă, la Drochia. A transformat experiența europeană în proiecte concrete, care îi ajută pe tineri să-și descopere oportunitățile și să-și construiască un viitor în Moldova.

În calitate de președintă a Consiliului Raional al Tinerilor din Drochia, Alexandra a lansat inițiativa „Viitorul începe acasă”, prin care adolescenții au ocazia să întâlnească antreprenori, să descopere oportunități profesionale și să învețe cum să se pregătească pentru un interviu de angajare.

O altă experiență europeană, trăită în Elveția, a inspirat-o să creeze „Rupe tăcerea!”, un proiect dedicat prevenirii bullyingului și promovării sănătății mintale. Prin ateliere, întâlniri cu specialiști și implicarea a 15 tineri ambasadori, Alexandra încurajează adolescenții să vorbească deschis despre violență, să ceară ajutor și să-i susțină pe cei din jur.

Cum poate o experiență europeană să schimbe viața tinerilor dintr-o comunitate? Descoperiți povestea Alexandrei în noul reportaj din campania „Europa de acasă”.

#EuropaDeAcasă este o campanie realizată de TeVezi Media, cu sprijinul Agenției Naționale pentru Tineret. E despre tineri din Republica Moldova care aduc experiențe și idei din state europene și le transformă în proiecte și inițiative pentru comunitățile lor.

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