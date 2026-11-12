VIDEO Unii susțin integrarea europeană, alții vor restabilirea relațiilor cu Rusia. Candidații la funcția de bașcan, despre integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană

Pe 15 noiembrie 2026, locuitorii Unității Teritorial Administrative Găgăuzia vor fi chemați la urnele de vot pentru a alege un nou guvernator al regiunii. Le-am adresat tuturor aceeași întrebare: dacă veți obține fotoliul de bașcan, veți susține parcursul de integrare europeană a R. Moldova?

Colaj realizat de Andrei Muntean, ZdG

Ivan Cîlcic, candidatul Partidului Popular Găgăuz:

„Se încep provocările… […] Eu nu văd rău nici de la Europa, nu văd nimic rău nici dacă vom prieteni cu frații noștri turci. Același lucru și dacă ne va susține economic Rusia. Eu nu văd nimic rău pentru noi, ca locuitori ai Moldovei. Pentru mine este foarte important să avem vecini care se raportează prietenos nouă. De aceea, eu voi spune că susțin foarte mult Constituția R. Moldova, suveranitatea R. Moldova. Noi trebuie să înțelegem una: noi nu trebuie să căutăm dușmani. Trebuie doar să trăim și să fim prieteni cu toți.”

Colaj realizat de Andrei Muntean, ZdG

Ivanna Koksal, candidată independentă:

„R. Moldova lucrează intens deja de câțiva ani în direcția de integrare a R. Moldova în Uniunea Europeană. Foarte rău că regiunea găgăuză este puțin implicată în acest proces. Și eu cred că, dacă voi deveni bașcan sau dacă va apărea un nou bașcan, va trebui să intensificăm implicarea autonomiei găgăuze în toate procesele care se întâmplă în R. Moldova.”

Colaj realizat de Andrei Muntean, ZdG

Serghei Anastasov, candidat independent:

„Eu acum particip în alegerile pentru funcția de bașcan și voi depinde de opinia poporului pe care îl avem aici. R. Moldova a trecut referendumul, deja are o cale spre Europa, dar aici eu aștept schimbări. […] În Găgăuzia n-au fost chiar așa de multe proiecte implementate precum în alte orașe.”

Colaj realizat de Andrei Muntean, ZdG

Alexandr Stoianoglo, candidat independent:

„Eu am fost adeptul, în primul rând, a standardelor de viață care există în Uniunea Europeană, iar asta este atractiv atât pentru populația întregii R. Moldova, cât și pentru cetățenii care trăiesc în Găgăuzia. Problema care a apărut în ultimul timp – că Găgăuzia parcă nu vrea, nu promovează – e mai mult legat de neclaritate. Cu regret, noi nu am avut discuții cu oamenii, nu am explicat avantajele care provin din diferite proiecte care vin din partea Uniunii Europene. Eu cred că noi vom avea discuțiile respective, vom explica oamenilor toate avantajele care provin de la asta și cred că autonomia găgăuză va duce în aceeași direcție ca toți cetățenii R. Moldova.”

Colaj realizat de Andrei Muntean, ZdG

Oleg Garizan, candidat independent:

„În opinia mea, dumneavoastră vă ocupați cu lucruri incorecte. Eu nu candidez la funcția de președinte al R. Moldova și nu candidez pentru funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova. Întrebările pe care mi le adresați mie trebuie să le adresați autorităților centrale. Eu candidez independent pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze, iar întrebările dumneavoastră nu intră în competențele bașcanului. Ați confundat alegerile.”

Colaj realizat de Andrei Muntean, ZdG

Cornel Dudnic, candidat independent:

„Eu cred că interesele financiare trebuie să fie primordiale pentru conducerea țării noastre, nu lozincile politice, nu interesele geopolitice. Noi avem nevoie de piețe deschise la 360 de grade în jurul teritoriului nostru. Noi trebuie să avem acces și la piețele europene, care au o mare însemnătate pentru autonomia noastră, dar piața rusească, în special cea energetică, este absolut necesară nu doar pentru autonomia găgăuză, ci pentru întreaga R. Moldova. Eu sunt convins că trebuie să reluăm toate relațiile dintre R. Moldova și Federația Rusă. Desigur, și Uniunea Europeană este o perspectivă enormă, dar acordul de asociere cu Uniunea Europeană trebuie analizat foarte atent, pentru că, cum se spune, diavolul se ascunde în detalii.”

Contactați de ZdG, Fiodor Gagauz, candidatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), și Petru Vlah, candidatul Partidului „Noua Opțiune Istorică” (NOI), au refuzat să ne răspundă la întrebare. Le-am lăsat un mesaj în scris, însă nu au revenit cu răspunsuri.