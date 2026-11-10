The Washington Post: SUA sunt gata să ridice sancțiunile împotriva Rusiei, în schimbul încetării războiului din Ucraina

Representanții SUA sunt pregătiți să facă anumite concesii Moscovei pentru a debloca procesul de negocieri privind reglementarea pașnică din Ucraina. În special, Washingtonul va fi dispus să ridice sancțiunile împotriva Rusiei, introduse ca răspuns la ocuparea teritoriilor ucrainene de către aceasta, scrie The Washington Post, citând oficiali americani. Până acum, o potențială relaxare a presiunii sancțiunilor era prevăzută doar după retragerea trupelor ruse din aceste zone.

După o reglementare pașnică, amenințarea cu sancțiuni va putea fi folosită drept stimulent pentru ca Rusia „să respecte acordul încheiat, lăsând totodată posibilitatea reintroducerii lor” în cazul în care Moscova îl încalcă, a explicat un oficial american pentru publicația citată. „În acest fel se creează stimulente și costuri reale legate de încălcarea unui viitor acord”, a adăugat el.

The Washington Post scrie că până în această toamnă, părea că administrația lui Donald Trump nu intenționa să atenueze relațiile cu Moscova și să negocieze vreo afacere pe care aceasta o propunea în încercarea de a câștiga bunăvoința Washingtonului, ori să discute problema securității europene înainte ca Rusia să fie de acord cu încetarea focului în Ucraina. Dar acum se creează impresia că trimișii președintelui, Steve Witkoff și Jared Kushner, fac deja concesii semnificative, oferind restabilirea relațiilor de afaceri și discutarea problemei securității în Europa, notează actuali oficiali europeni, foști oficiali americani, precum și experți în securitate.

„Observăm cel puțin o slăbire a pozițiilor pe aceste fronturi”, spune Nate Reynolds, cercetător superior la Carnegie Endowment for International Peace și fost director pentru Rusia în cadrul Consiliului Național de Securitate al SUA.

Witkoff și Kushner sunt gata să discute arhitectura postbelică de securitate din Europa și chiar încearcă să-i includă pe europeni în următoarele runde de negocieri cu Rusia. Cu toate acestea, în Vechiul Continent se afirmă că această arhitectură a fost creată de mult și că tocmai Vladimir Putin este cel care a distrus-o, iar acum cere revizuirea ei.

„Avem deja o arhitectură de securitate europeană — NATO și Uniunea Europeană își joacă rolurile lor respective în cadrul acesteia. Trebuie să asigurăm integrarea Ucrainei în această arhitectură. Problema constă în faptul că Rusia continuă să încalce tratatele care stau la baza ei. Putin nu are drept de veto în chestiunile de securitate europeană”, a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, comentând planul SUA.

Însă, pentru a asigura integrarea Ucrainei, Kievului i-ar putea fi impuse restricții privind constituirea propriilor forțe armate, în schimbul garanțiilor de securitate. În administrație, se pare că există disponibilitate de a discuta astfel de restricții, scrie The Washington Post.

„Niciuna dintre părți nu va dori să oprească ostilitățile dacă va considera că cealaltă se va folosi de armistițiu pentru a se reînarma și a se pregăti pentru un nou război”, a declarat o sursă a ziarului.

The Economist: SUA ar propune modificarea granițelor regiunilor Donețk și Lugansk pentru a-i permite lui Putin să revendice controlul total asupra acestora

Tot astăzi, 10 noiembrie, The Economist a scris că reprezentanții președintelui american Donald Trump ar analiza o propunere de modificare a granițelor regiunilor ucrainene Donețk și Lugansk, pentru a-i permite liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, să declare că deține controlul integral asupra celor două regiuni, fără ca armata rusă să obțină noi victorii pe front. Ideea ar fi una dintre concesiile luate în calcul de Washington în perspectiva negocierilor de pace multilaterale care urmează să aibă loc la Abu Dhabi, conform surselor publicației.

Potrivit The Economist, propunerea ar presupune o modificare a delimitării administrative a celor două regiuni, astfel încât Putin să poată susține că și-a atins unul dintre obiectivele declarate ale războiului, fără ca Ucraina să cedeze efectiv noi teritorii Rusiei.

