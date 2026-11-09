LIVE TEXT Ucraina a lovit o stație rusă de bruiaj a comunicațiilor prin satelit, afirmă Statul Major General. Război în Ucraina, 1720

UPDATE 22:15 Ucraina a lovit un sistem rus de război electronic conceput pentru a perturba comunicațiile prin satelit, precum și depozite de muniție și alte instalații logistice militare din zonele ocupate de Rusia din regiunile Donețk și Zaporijjea, a raportat Statul Major General al Ucrainei pe 9 noiembrie.

Stația de bruiaj a comunicațiilor prin satelit a fost lovită în apropierea localității Sartana, din regiunea Donețk ocupată de Rusia, în noaptea de 8 spre 9 noiembrie, potrivit declarației Statului Major General.

Presa ucraineană notează că aceste atacuri au loc pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la dependența Ucrainei de sistemele satelitare Starlink pentru comunicațiile militare. În octombrie, restricțiile neașteptate impuse rețelei satelitare au perturbat mai multe operațiuni militare ucrainene, subliniind importanța protejării conectivității utilizate pentru operarea dronelor.

UPDATE 22:10 Deficitul bugetar estimat al Kievului, în valoare de 70 de miliarde de eur, pentru anul 2027, va fi acoperit parțial de Uniunea Europeană, în cazul în care se va ajunge la un acord privind un nou împrumut de 45 de miliarde de euro, a sugerat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, pe 9 noiembrie.

Dombrovskis a menționat planul de acordare a unui împrumut de 45 de miliarde de euro înaintea unei reuniuni a miniștrilor economiei din UE, o măsură care a fost confirmată separat pentru Kyiv Independent de către diplomați ai UE și naționali.

Acesta se va adăuga la un angajament separat de 45 de miliarde de euro pe care blocul urmează să-l acorde Ucrainei în 2027, ca parte a împrumutului de 90 de miliarde de euro stabilit în aprilie 2026.

Cu toate acestea, chiar dacă se va ajunge la un acord, Kievul s-ar confrunta în continuare cu un deficit de aproximativ 25 de miliarde de euro. În acest sens, Bruxelles se așteaptă ca țările terțe să intervină.

Unele țări și-au anunțat deja angajamentele pentru 2027, printre care Norvegia, Regatul Unit și Canada.

Pentru ca noua propunere de împrumut în valoare de 45 de miliarde de euro să fie aprobată, Comisia Europeană trebuie mai întâi să prezinte planul în zilele următoare, iar apoi țările trebuie să ajungă la un acord asupra condițiilor.

UPDATE 19:35 În regiunea Odesa, 3 persoane au murit și cel puțin 3 au fost rănite în urma unui atac rusesc.

O clădire de depozitare cu produse alimentare a fost avariată – a izbucnit un incendiu. În raionul Odesa, în urma unei lovituri, au luat foc o clădire de locuit cu două etaje și un garaj. În timpul operațiunilor de stingere a incendiului, pompierii au salvat 2 persoane.

UPDATE 19:30 O femeie a murit, iar alte 3 persoane au fost rănite în Vîșhorod, regiunea Kiev, în urma unui atac masiv asupra zonei rezidențiale din oraș, au anunțat salvatorii.

A izbucnit un incendiu într-o casă privată cu două etaje. De asemenea, o parte a unui bloc de locuințe a fost distrusă în urma lovirii de către o dronă. Pompierii au stins incendiul.

UPDATE 16:55 Ca urmare a atacului rusesc asupra orașului Kremenciuk din noaptea de 9 noiembrie, centrul specializat pentru copii „Kolibri”, care lucra cu copii cu tulburări din spectrul autist și dizabilități, a ars, potrivit Hromadske.

Acest lucru a fost relatat de Anna Andrienko, directoarea centrului și fondatoarea și șefa organizației publice „Incluziune fără limitări”.

„Nouă ani de muncă. Totul a ars… Nu erau soldați acolo! Un centru pentru copii cu dizabilități și trei apartamente rezidențiale…”, a scris ea.

Andrienko a spus că nimeni nu se afla în centru în timpul bombardamentului, deoarece era zi liberă. Potrivit acesteia, în timpul unei alarme, angajații și copiii merg de obicei în adăposturi.

În seara zilei de 8 noiembrie, trupele rusești au atacat o clădire înaltă și un hotel din Kremenciuk. Potrivit șefului administrației militare regionale Poltava, Vitali Dyakovnici, șapte persoane au fost rănite, inclusiv un adolescent de 16 ani cu răni grave, care a fost spitalizat.

UPDATE 15:40 Pompierii din Kiev au stins incendiile provocate de un atacurile rusești din dimineața zilei de 9 noiembrie. Direcția Principală a Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei (SES) din Kiev a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

În districtul Sviatoshinskyi, resturi de la o dronă rusească au căzut într-o zonă deschisă. Nu a izbucnit niciun incendiu.

În districtul Desnianskyi, o dronă a căzut pe terenul deschis al unei instituții de învățământ. Nu s-a înregistrat niciun incendiu și nicio victimă.

În districtul Solomianskyi, un autoturism și două garaje au luat foc după un atac asupra incintei unei cooperative de garaje. Incendiul a fost stins pe o suprafață de 50 de metri pătrați.

În districtul Shevchenkivskyi, iarba a luat foc într-o zonă deschisă. Incendiul a fost stins rapid pe o suprafață de 5 metri pătrați.

Nu au existat victime sau răniți în niciuna dintre locații.

UPDATE 13:20 Șase persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite într-un atac combinat rusesc asupra orașului Izium din regiunea Harkiv, potrivit Serviciilor de Urgență ale Ucrainei.

„O zonă rezidențială a fost atacată de armata rusă. În urma loviturilor, au fost incendiate trei centre de pompieri. Ardeau clădiri rezidențiale private, anexe și un apartament dintr-un bloc de apartamente”, potrivit salvatorilor.

Suprafața totală a incendiilor a depășit 320 de metri pătrați. Alte clădiri de apartamente și clădiri private au fost, de asemenea, avariate. La fața locului au intervenit unități ale Serviciului de Urgență de Stat și ofițeri de salvare comunitari.

UPDATE 10:20 Forțele rusești au atacat o zonă rezidențială din Kremenciuk. Șapte persoane, inclusiv un tânăr de 16 ani, au fost rănite în atacurile rusești din regiunea Poltava. Potrivit Ukrinform, Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a relatat acest lucru pe Facebook.

„În Kremenciuk, forțele rusești au atacat o zonă rezidențială, provocând incendii în mai multe locații. O întreprindere privată din districtul Kremenciuk a fost, de asemenea, lovită”, se arată în comunicat.

Pompierii au salvat 15 persoane. Șapte persoane au fost rănite, inclusiv un tânăr de 16 ani. Toți cei răniți sunt sub supraveghere medicală.

Unitățile Serviciului de Urgență de Stat au stins toate incendiile provocate de atacuri și au inspectat temeinic zonele avariate.

UDATE 08:20 Dronele ucrainene au atacat a doua cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, situată la Kirishi, regiunea Leningrad, într-un atac peste noapte, au raportat mai multe canale de monitorizare ucrainene pe 9 noiembrie, potrivit Kyiv Independent.

Atacul a provocat explozii mari la situl petrolier aflat la aproximativ 800 de kilometri nord de Ucraina, au raportat canalele de monitorizare Exilenova+ și Supernova+.

Imaginile martorilor oculari din timpul atacurilor păreau să arate mingi de foc enorme emanând din rafinărie, luminând cerul nopții.

Sistemul de informații despre incendii pentru managementul resurselor (FIRMS) al NASA, care utilizează date din satelit pentru a detecta anomalii termice și incendii, a detectat mai multe puncte fierbinți la instalație.

Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a declarat că un total de 113 drone ucrainene au fost doborâte deasupra regiunii în timpul atacului.

Uzina de sinteză organică Kirishi Petroleum, cunoscută și sub numele de uzina Kinef, poate produce 20 de milioane de tone metrice de petrol pe an și este supusă sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, adoptate de aliații Ucrainei, inclusiv măsurilor impuse de SUA. Instalația produce peste 6% din totalul petrolului rafinat al Rusiei, inclusiv o gamă largă de produse petroliere, cum ar fi combustibilul care susține forțele armate ale țării.

Anterior, dronele ucrainene au vizat rafinăria pe 30 august.